i Österreichs erfolgreiche Teamkickerinnen GEPA pictures Einzug ins WM-Playoff-Finale ÖFB-Stars steigen gegen Kosovo mit 4:0-Schützenfest auf Österreichs Fußball-Frauen fertigen den Kosovo im WM-Playoff-Rückspiel in Wien mit 4:0 ab und steigen damit souverän ins Finale auf. Von Sport Heute 13.10.2026, 19:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

4:0 in Wien, 5:0 gesamt – Österreich feierte im WM-Playoff gegen den Kosovo einen eindrucksvollen Gesamtsieg und wartet nun im finalen Kampf um die Endrunde in Brasilien 2027 wohl auf die Schweiz.

Liverpool-Legionärin Marie-Therese Höbinger (7.) leitete nach dem 1:0-Auswärtssieg in Pristina den Heimerfolg früh ein. Sarah Puntigam (65.), Viriginia Kirchberger (86.) und Eileen Campbell (89.) sorgten auf dem Wiener Sportclub-Platz für klare Verhältnisse.

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Damit ist der große WM-Traum ein Stück näher gerückt. Mit den starken Schweizerinnen wartet nur mehr eine Hürde. Die Eidgenössinnen haben zwar noch ihr Rückspiel zu absolvieren, gehen aber mit einem 7:3 aus dem Hinspiel im Rücken ins Duell mit Israel.

Teamchef Lars Söndergaard zeigte sich zufrieden, aber auch selbstkritisch: "Wir können sogar besser spielen als heute. Aber dieser hohe Sieg tut uns sicher allen gut. Wir haben zum Glück das erste Tor schnell geschossen. Wir haben den Ball laufen lassen, hatten schnelle Kombinationen. Dadurch sind sie auch nicht zu Kontern gekommen."

Beim Schützenfest in Wien gab es aus heimischer Sicht einen Wermutstropfen zu beklagen: Annabel Schasching zwang Söndergaard bereits nach 17 Minuten zum Wechseln. Die Leipzig-Spielerin dürfte sich eine Verletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen haben.