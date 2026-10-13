i Peter Gulacsi IMAGO/Alterphotos Schock vor Champions League Bewaffneter Überfall auf Ex-Salzburg-Star Gulacsi Schock für Peter Gulacsi und seine Familie! Der Villarreal-Goalie wurde Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls und fehlt in der Champions League. Von Sport Heute 13.10.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim FC Villarreal herrscht vor dem Champions-League-Duell mit Napoli große Betroffenheit. Stammtorhüter Peter Gulacsi wurde in der Nacht auf Dienstag gemeinsam mit seiner Familie Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Der spanische Erstligist bestätigte den Vorfall.

Der 36-jährige Ungar lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern im Norden der Provinz Valencia. Nach Angaben der Behörden wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Die psychische Belastung ist allerdings groß. Gulacsi wird deshalb beim Heimspiel gegen Neapel nicht im Kader stehen.

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Für den ehemaligen Salzburg- und Leipzig-Keeper ist es ein schwerer Rückschlag. Erst im Sommer hatte er nach mehr als elf Jahren in Deutschland den Wechsel nach Spanien gewagt. Bei Villarreal eroberte er sofort den Stammplatz und stand auch beim Champions-League-Auftakt gegen Borussia Dortmund zwischen den Pfosten.

Der Klub muss nun kurzfristig umplanen. Gegen Napoli wird Luiz Junior das Tor hüten. Ob Gulacsi bereits am Samstag im Ligaspiel gegen Elche zurückkehren kann, ist derzeit offen.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall im spanischen Fußball. Auch mehrere frühere Spieler von Villarreal und Valencia wurden in der Vergangenheit Opfer von Überfällen. Für Gulacsi und seine Familie steht nach dem Schockerlebnis vorerst die Verarbeitung der Ereignisse im Vordergrund.