i Jerome Boateng spielte im Vorjahr noch für den LASK GEPA pictures Neuer Job Weltmeister und Ex-Linzer Boateng nun Trainer in Türkei Jerome Boateng hat einen neuen Job im Profifußball. Der ehemalige LASK-Verteidiger steigt bei Trabzonspor als Co-Trainer ein. Von Sport Heute 13.10.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jerome Boateng kehrt auf die große Fußballbühne zurück, diesmal allerdings an der Seitenlinie. Der 38-jährige Weltmeister von 2014 verstärkt künftig den Trainerstab des türkischen Erstligisten Trabzonspor. Dort arbeitet der frühere Bayern- und LASK-Profi unter dem deutschen Cheftrainer Thomas Reis.

Seinen neuen Job machte Boateng auf Instagram öffentlich. "Ich bin sehr stolz und glücklich, Teil des technischen Teams von Trabzonspor zu sein", schrieb der ehemalige Innenverteidiger. Besonders die Zusammenarbeit mit Reis und die tägliche Arbeit mit den Spielern seien für ihn wertvoll.

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Der Einstieg ins Trainergeschäft verlief für Boateng bislang nicht ohne Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr sollte er beim FC Bayern hospitieren, doch heftige Proteste der Fans verhinderten das Vorhaben. Hintergrund war auch seine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer ehemaligen Partnerin im Jahr 2024. Boateng wurde vom Landgericht München I schuldig gesprochen und verwarnt. Er bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.

Seine letzte Station als aktiver Fußballer war der LASK. In Linz kam der frühere deutsche Nationalspieler wegen wiederkehrender Verletzungen allerdings nur auf 14 Pflichtspiele. Im August 2025 wurde sein Vertrag vorzeitig aufgelöst, im September erklärte er sein Karriereende.

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Erste Erfahrungen auf der Trainerbank sammelte Boateng bereits bei den LASK-Amateuren, deren Betreuerteam er mehrere Monate unterstützte. Zudem absolvierte er die UEFA-B-Lizenz. Bei Trabzonspor bekommt er nun erstmals einen festen Trainerjob im Profibereich.