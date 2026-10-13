i David Alaba IMAGO/Nicolo Campo Udinese-Coach mit Klartext "Wir dürfen nicht den ganzen Druck auf Alaba lenken" David Alaba verliert sein erstes Spiel für Udinese mit 1:2 gegen Torino. Sein Trainer nimmt den ÖFB-Kapitän nach der Niederlage in Schutz. Von Sport Heute 13.10.2026, 19:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba hat sein Debüt in der italienischen Serie A hinter sich. Der 34-jährige ÖFB-Kapitän wurde bei Udineses 1:2-Auswärtsniederlage gegen Torino in der 73. Minute eingewechselt. Für seinen neuen Klub setzte es damit bereits die vierte Pleite im sechsten Ligaspiel.

Trainer Kosta Runjaic hatte den Österreicher zunächst auf der Bank gelassen. Der Grund: Alaba hatte seit seinem WM-Einsatz vor rund drei Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten. "Wir müssen das steuern", erklärte der Coach vor dem Anpfiff.

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Nach seiner Einwechslung versuchte Alaba, dem Spiel der Gäste neue Impulse zu geben. Die Niederlage konnte der Routinier allerdings nicht mehr verhindern. Beim entscheidenden Gegentreffer unterlief Udinese-Torhüter Maduka Okoye ein Fehler.

Nach Schlusspfiff stellte sich Runjaic schützend vor seinen Neuzugang. "Wir dürfen nicht den ganzen Druck auf ihn alleine lenken", betonte der in Wien geborene Deutsche. Alaba sei zwar ein wichtiger Teil der Mannschaft, könne die Probleme aber nicht im Alleingang lösen.

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"Alle Spieler müssen maximal konzentriert bleiben", forderte Runjaic. Für Alaba steht nach seinem ersten Kurzeinsatz nun die schrittweise Rückkehr zu mehr Spielpraxis im Mittelpunkt. Udinese braucht nach dem schwachen Saisonstart dringend Punkte.