i Bayern-Star Konrad Laimer. IMAGO/ANP Geringere Ablösesumme Konkurrenz für Laimer: Bayern bekam Star angeboten Schlagen die Bayern bei einem Außenverteidiger zu? Ein Chelsea-Star soll nun deutlich billiger zu haben sein. Das wäre Konkurrenz für Konrad Laimer. Von Sport Heute 13.10.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bekommt Konrad Laimer beim FC Bayern einen neuen Konkurrenten? Der deutsche Rekordmeister wird erneut mit dem französischen Nationalspieler Malo Gusto in Verbindung gebracht. Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea könnte im Winter auf den Transfermarkt kommen.

Wie "Sky"-Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, hatten die Berater des 23-Jährigen bereits im vergangenen Sommer Kontakt zu den Bayern aufgenommen. Damals soll Chelsea allerdings rund 90 Millionen Euro Ablöse gefordert haben – zu viel für die Interessenten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neuer Konkurrent für Laimer?

Jetzt könnte wieder Bewegung in die Sache kommen. Laut Tavolieri könnte der Premier-League-Klub den 16-fachen französischen Teamspieler mittlerweile für deutlich weniger Geld ziehen lassen. Eine konkrete Ablösesumme ist allerdings nicht bekannt.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Für ÖFB-Star Laimer wäre eine Verpflichtung besonders brisant. Der Salzburger wird von Bayern-Coach Vincent Kompany regelmäßig als Rechtsverteidiger eingesetzt. Dort duelliert er sich bereits mit Josip Stanisic um einen Platz in der Startelf. Mit Gusto würde ein weiterer hochkarätiger Anwärter dazukommen.

Allerdings ist Bayern nicht allein im Rennen. Auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Tottenham wurden bereits mit Gusto in Verbindung gebracht. Vor allem PSG soll die Situation genau beobachten.

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, bleibt offen. Gusto will sich grundsätzlich bei Chelsea durchsetzen und würde London laut dem Bericht nur für einen bedeutenden Karriereschritt verlassen. Bei Bayern könnte sich auf der rechten Abwehrseite dennoch etwas tun: Sacha Boey spielt in den Planungen keine Rolle mehr und sollte bereits im Sommer-Transferfenster abgegeben werden, die Münchner dürften nun wohl einen neuen Versuch unternehmen.