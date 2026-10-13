i Konrad Laimer Reuters Champions-League-Spektakel Laimer dreht mit Bayern 0:2, blamiert sich dann spät Der FC Bayern kommt in Stavanger nicht über ein 3:3 hinaus. Eine starke Laimer-Vorstellung ist zu wenig. Barca siegt bei Galatasaray mit 4:1. Von Sport Heute 13.10.2026, 22:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Star Konrad Laimer leitete für den FC Bayern am Dienstagabend in der Champions League zunächst eine spektakuläre Aufholjagd ein. Am Ende musste sich der deutsche Rekordmeister im hohen Norden gegen Viking Stavanger mit einem 3:3 zufriedengeben.

Nach dem Gelb-Rot-Ausschluss von Michael Olise (74.) gerieten die Bayern in Führung liegend ins Wanken, kassierten durch Herman Haugen (90.) tatsächlich noch den Last-Minute-Ausgleich.

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Davor hatten Giani Stensness (2.) und Peter Christiansen (38.) Stavanger sensationell in Führung gebracht. Dann hatte Teamspieler Laimer gegen den norwegischen Meister vermeintlich die Wende eingeleitet. Erst hatte der 29-Jährige den Foul-Elfmeter rausgeholt, den Harry Kane (60.) zum Anschlusstreffer verwerten konnte. Nach Kanes Doppelpack (71.) hatte Laimer als Vorlagengeber des 3:2 durch Luis Diaz (71.) geglänzt.

Alles nicht genug. Durch Olises Ausschluss kippte die Partie, die Blamage gegen den krassen Außenseiter war perfekt.

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Barca dreht Spiel bei Gala

Eine erfolgreiche Aufholjagd gelang hingegen dem FC Barcelona. Barca schlug Galatasaray in Istanbul 4:1.

Aleksey Batrakov (28.) hatte die Türken zunächst in Führung geschossen. Joao Cancelo (43.), Firmin Lopez (50.), Anthony Gordon (53.) und Karim Adeyemi (65.) sorgten für die Wende.

Auch Arsenal mit zweitem Sieg

Englands Meister Arsenal schlug Lille 3:0. Nach torlosem ersten Durchgang brachen nach gut einer Stunde bei den Gästen alle Dämme. Jurrien Timber (64.), Eberechi Eze (67.) und Bukayo Saka (71.) machten mit einem Dreifachschlag alles klar.

Atletico schlug daheim Manchester United 2:0. Pablo Barrios sorgte in der ersten Minute für die Blitz-Führung. Leny Yoro (74.) flog wegen einer Notbremse vom Platz. Ademola Lookman (79.) besorgte in Überzahl den Endstand.

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Leipzig siegte 1:0 gegen PSV Eindhoven. Brajan Gruda (75.) sorgte für das einzige Tor. ÖFB-Star Nicolas Seiwald wurde spät (86.) eingewechselt, Paul Wanner fehlte den Niederländern verletzt.