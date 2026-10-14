i Harry Kane und Michael Olise. IMAGO/Team 2 Blamage in Champions League "War ein Fehler" – Kane rechnet nach Rot mit Olise ab Bayern-Star Harry Kane rechnet nach der unnötigen Gelb-Roten Karte gegen Michael Olise mit seinem Teamkollegen ab. Von Sport Heute 14.10.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem bitteren 3:3 in der Champions League gegen Viking Stavanger herrscht beim FC Bayern dicke Luft. Besonders die unnötige Gelb-Rote Karte von Michael Olise sorgt für Ärger. Nach Trainer Vincent Kompany knöpft sich jetzt auch Superstar Harry Kane seinen Teamkollegen vor.

Der Franzose hatte sich in der 73. Minute von Stavanger-Kapitän Zlatko Tripic provozieren lassen und seinem Gegenspieler den Ball ins Gesicht geworfen. Schiedsrichter Georgi Kabakov zeigte dem bereits verwarnten Offensivstar daraufhin Gelb-Rot.

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Für Kane eine spielentscheidende Szene. "Es war eine schlechte erste Halbzeit von uns", erklärte der Engländer bei "Amazon Prime Video". Nach der Pause habe Bayern allerdings eine starke Reaktion gezeigt. "In der zweiten Halbzeit sind wir gut herausgekommen und haben uns zurückgekämpft. Die Rote Karte hat dann aber alles verändert für uns."

Besonders deutlich wurde der 33-Jährige, als er direkt auf den Ausraster seines Mitspielers angesprochen wurde. "Er muss die Verantwortung dafür übernehmen. Es war ein Fehler und die passieren. Er muss daraus lernen", stellte Kane klar.

Der Platzverweis hat für Olise auch sportliche Konsequenzen. Der 24-Jährige fehlt den Münchnern im kommenden Champions-League-Duell gegen Arsenal am 21. Oktober gesperrt. "Es ist schade, weil wir wichtige Spiele vor uns haben", ärgerte sich Kane über den Ausfall seines Teamkollegen.

Auch mit der Leistung seiner Mannschaft war der Torjäger nicht zufrieden. Nach einem 0:2-Rückstand hatten sich die Bayern zurückgekämpft und die Partie sogar auf 3:2 gedreht. In der Schlussphase kassierten die Münchner allerdings noch den Ausgleich.

"Wir hätten dieses Spiel mit der Performance in der zweiten Halbzeit gewinnen müssen. Aber wenn du solche Fehler machst, wirst du bestraft. Man muss da schlauer sein (rote Karte von Olise Anm.) und die Emotionen unter Kontrolle haben. Das war ein Fehler und hat uns Punkte gekostet", bilanzierte Kane