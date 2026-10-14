i Die "Rumpftruppe" von Liverpool in Linz. GEPA pictures Noch immer 540 Millionen wert Liverpools "Rumpftruppe" ist gegen den LASK gefordert Der LASK trifft heute im Schlagerspiel auf Liverpool. Im Vorfeld plagen die Engländer vor allem Verletzungssorgen. Von Sport Heute 14.10.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In England herrscht vor dem Champions-League-Kracher gegen den LASK große Aufregung! Der FC Liverpool reist mit einer langen Verletztenliste nach Linz. Von einem "letzten Rest" ist in den englischen Medien die Rede. Ein Blick auf die Marktwerte zeigt allerdings, dass die Engländer trotz der zahlreichen Ausfälle mit einer absoluten Startruppe antreten.

Am Mittwoch um 18.45 Uhr empfangen die Linzer den englischen Spitzenklub auf der Gugl. Die Gäste landeten bereits am Dienstagnachmittag mit rund einer Stunde Verspätung am Flughafen Linz-Hörsching.

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Mit Dominik Szoboszlai (100 Millionen Euro), Alexander Isak (90 Millionen) und Cody Gakpo (75 Millionen) fehlen gleich drei prominente Namen. Dennoch bringt die voraussichtliche Liverpool-Startelf einen Marktwert von unglaublichen 538 Millionen Euro auf den Platz.

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Zum Vergleich: Die erwartete Anfangsformation des LASK kommt gerade einmal auf 38 Millionen Euro. Damit ist die Liverpool-Elf mehr als 14-mal so viel wert. Besonders brisant: Sieben Spieler der Engländer sind einzeln mehr wert als die gesamte Linzer Startelf.

Allein das Liverpool-Mittelfeld mit Ryan Gravenberch (75 Millionen), Alexis Mac Allister (70 Millionen) und Florian Wirtz (85 Millionen) bringt es auf 230 Millionen Euro. Beim LASK stehen ihnen Melayro Bogarde, Marin Ljubicic und Sascha Horvath gegenüber, die gemeinsam auf zehn Millionen Euro kommen.

Auch in der Defensive ist der Unterschied gewaltig. Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez kommen zusammen auf einen Marktwert von 145 Millionen Euro. Die erwartete Linzer Fünferabwehr ist hingegen mit 16 Millionen Euro bewertet.

Im Angriff könnten bei Liverpool Bradley Barcola (100 Millionen), Santiago Munoz (40 Millionen) und Youngster Lewis Koumas (acht Millionen) beginnen. Beim LASK werden Sasa Kalajdzic und Samuel Adeniran erwartet.

"Natürlich muss man die Verhältnisse sehen, wenn Liverpool etwa für einen einzelnen Spieler 150 Millionen Euro Ablöse bezahlt, dann sagt das schon alles über den Klub. Wir dürfen aber auch nicht vor den Namen erstarren und zu viel Achtung haben, sondern müssen Aug’ um Aug’ spielen. Und wir müssen daran glauben", erklärte Didi Kühbauer vor dem Duell.

Auch Außenverteidiger Kasper Jörgensen zeigt sich unbeeindruckt von den großen Namen. "Ich schaue wenig internationalen Fußball, deshalb gibt es bei Liverpool auch keinen Namen, der mich besonders beeindruckt."

Personell müssen die Linzer auf Moses Usor und George Bello verzichten. Für Letzteren könnte Yvan Dibango in die Startelf rücken. Der 24-jährige Kameruner hat bislang erst 90 Bundesliga-Minuten für den LASK absolviert. Bemerkenswert war auch der Medientermin von Liverpool-Trainer Andoni Iraola. Bei rund 20 Fragen der englischen Journalisten wurde der LASK kein einziges Mal thematisiert.