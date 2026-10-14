i Lisandro Martinez teilt aus. IMAGO/ABACAPRESS Chaos-Klub wieder in Krise "Erwarte mehr" – United-Star geht auf eigenen Klub los Die Krise bei Manchester United geht weiter. Nach der Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League teilt ein Spieler gegen den Klub aus. Von Sport Heute 14.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Krisenstimmung bei Manchester United! Nach der bitteren 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atlético Madrid platzt Verteidiger Lisandro Martínez der Kragen. Der Argentinier kritisiert nicht nur die Leistung seiner Mannschaft, sondern nimmt auch die Klubführung ins Visier.

Dabei erwischten die "Red Devils" einen denkbar schlechten Start. Bereits nach einer Minute geriet die Mannschaft von Trainer Michael Carrick in Rückstand. Zwar erspielten sich die Engländer einige Möglichkeiten, wirklich gefährlich wurde es allerdings nur selten. In der Schlussphase folgten schließlich eine Rote Karte und der zweite Gegentreffer.

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Nach dem Abpfiff fand Martínez deutliche Worte. "Ich muss mich sehr zurückhalten, aber manchmal ist es ein Spiegelbild davon, wie es unserem Klub aktuell geht", erklärte der 28-Jährige.

Besonders die Transferpolitik des Vereins sorgt beim Weltmeister für Unverständnis. "Wir haben letzte Saison eine fantastische Saison gespielt und jetzt erwarten wir mehr von oben, mehr Spieler, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil viele andere Teams auch viele Spieler holen."

Dabei hatte Manchester United im Sommer immerhin 173 Millionen Euro für Carlos Baleba, Andrey Santos und Youri Tielemans ausgegeben. Dazu kam Torhüter Karl Darlow ablösefrei. Für Martínez offenbar nicht genug. Der Verteidiger fordert weitere Verstärkungen und nimmt dabei Sportdirektor Jason Wilcox direkt in die Pflicht.

"Ich erwarte mehr. Ich erwarte mehr von unserem Sportlichen Leiter. Ich muss ehrlich sein, als Spieler müssen wir mehr leisten, aber es ist auch wichtig, dass man mit einem starken Kader auf solche Abende vorbereitet ist."

Auch die ständigen Trainerdiskussionen gehen dem Argentinier auf die Nerven. "Man kann nicht immer den Trainer wechseln. Was ist mit den anderen Bereichen? Mehr kann ich nicht sagen. Heute Abend ist es leicht, den Trainer zu kritisieren, leicht, die Spieler zu kritisieren, aber wir müssen auch andere Bereiche betrachten."

Die deutlichen Aussagen passen zur angespannten Situation beim englischen Traditionsklub. In der Premier League konnte Manchester United bislang erst einen Sieg feiern. Der einzige weitere Erfolg gelang zum Champions-League-Auftakt beim 4:0 gegen den aserbaidschanischen Debütanten Sabah FK.