i Tim Drexler (Salzburg) und Melayro Bogarde (LASK) GEPA pictures Misere bei "Bullen" Vier Verletzte! Salzburg bezahlt Sieg beim LASK teuer Red Bull Salzburg bezahlt den 3:1-Sieg beim LASK teuer. Gleich vier Spieler haben sich verletzt, vor dem Cup-Duell wachsen die Personalsorgen. Von Sport Heute 26.10.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungs-Alarm bei Red Bull Salzburg! Der Bundesliga-Erfolg gegen den LASK am Sonntag hat für die Bullen unangenehme Folgen. Gleich vier Profis stehen nach dem 3:1-Auswärtssieg neu auf der Verletztenliste. Besonders bei Linksverteidiger Dominik Schmid ist die Dauer der Pause noch unklar.

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Der 28-Jährige hat sich eine Kniedistorsion zugezogen, also eine Verstauchung des Kniegelenks. Weitere medizinische Untersuchungen sollen nun zeigen, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist und wann Schmid wieder einsatzbereit sein könnte.

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Auch Sota Kitano hat es erwischt. Der Japaner bekam einen Schlag auf das Sprunggelenk und muss vorerst pausieren. Dazu kommen Leandro Morgalla und Damir Redzic, die beide mit muskulären Beschwerden zu kämpfen haben.

Für das ÖFB-Cup-Spiel am Mittwoch bei Schwarz-Weiß Bregenz steht bereits fest, dass Kitano, Morgalla und Redzic nicht zur Verfügung stehen. Ob Schmid ebenfalls länger ausfällt, hängt vom Ergebnis der Untersuchungen ab.

Die vier Neuzugänge im Lazarett verschärfen die ohnehin angespannte Personalsituation. Mit Enrique Aguilar (Oberschenkel), Justin Omoregie (Sprunggelenk) und Nikolas Veratschnig (Knie) fehlen Salzburg bereits drei weitere Spieler. Damit stehen bei den Bullen vor dem nächsten Pflichtspiel insgesamt sieben Profis auf der Verletztenliste.