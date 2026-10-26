i Vinicius Junior verhöhnte Barcelona nach dem "El Clasico" imago/ screenshot Brisanter Beitrag Vinicius lacht Barcelona nach Reals Clasico-Sieg aus Real Madrid gewinnt den Clasico gegen Barcelona mit 2:1. Vinicius Junior fehlt gesperrt, sorgt danach aber mit einem Instagram-Posting für Aufsehen. Von Sport Heute 26.10.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Lachemojis reichen Vinicius Junior (26), um gegen den FC Barcelona nachzutreten. Nach dem 2:1-Erfolg von Real Madrid im Clasico machte sich der Brasilianer auf Instagram über den Erzrivalen lustig. Dabei durfte der Offensivstar selbst gar nicht mitspielen.

Vinicius teilte einen Beitrag seines Klubs, auf dem der jubelnde Kylian Mbappe und das Endergebnis zu sehen waren. Dazu setzte er vier lachende Emojis – ein deutlicher Seitenhieb gegen die Katalanen.

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Vinicius fehlt wegen Rotsperre

Der 26-Jährige muss derzeit eine Sperre von vier Ligaspielen absitzen. Beim 1:0-Erfolg gegen Villarreal hatte er seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen und dafür die Rote Karte gesehen. Anschließend verlor der Brasilianer die Beherrschung.

Der Clasico war bereits die zweite Partie, die Vinicius deshalb verpasste. Erst nach der nächsten Länderspielpause, am 21. November gegen Celta Vigo, darf er wieder in der Liga auflaufen.

Seine Teamkollegen kamen gegen Barcelona auch ohne ihn zurecht. Mbappe schoss die Königlichen mit einem Doppelpack (41., 87.) zum wichtigen Auswärtssieg. Barcelona bleibt trotz der ersten Liga-Niederlage mit 27 Punkten Tabellenführer. Real verkürzte den Rückstand allerdings auf drei Zähler.

Kritik an Real-Star wächst

Während Vinicius den Sieg seiner Mannschaft feiert, wird seine sportliche Bedeutung zunehmend hinterfragt. Der ehemalige Barcelona-Profi Gerard López sieht Real ohne den Brasilianer sogar im Vorteil.

"Real Madrid steht nach dem Ausfall von Vinícius besser da. So ist es. Die Mannschaft ist deutlich ausgewogener", erklärte der TV-Experte bei Movistar Plus Deportes. Auch beim Laufpensum erkennt Lopez Unterschiede: "Ohne Vinícius läuft diese Mannschaft mehr und läuft besser."