i Harry Kane und seine Ehefrau Katie Reuters Alexia Putellas beste Frau Bayern-Star Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or. Der Engländer wird in London zum ersten Mal zum Weltfußballer gekrönt. Alexia Putellas triumphiert bei den Frauen. Von Sport Heute 26.10.2026, 23:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Engländer triumphiert bei der Glamour-Gala in London! Harry Kane wurde mit 33 Jahren zum ersten Mal zum Weltfußballer gewählt.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Kane glänzte in der vergangenen Saison mit beeindruckenden 73 Toren in 65 Spielen für Klub und Nationalmannschaft. Dazu gewann der Engländer die deutsche Meisterschaft, den Cup und erreichte bei der WM das Halbfinale.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Knipser setzte sich gegen Barca-Superstar und Weltmeister Lamine Yamal aus Spanien und Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappe durch, der für Frankreich bei der WM mit zehn Treffern die Torjägerkrone erobert hatte.

Putellas räumt ab

Bei den Frauen setzte sich die Spanierin Alexia Putellas durch. Nach vierzehn Jahren bei Barca wechselte die 32-Jährige im vergangenen Sommer zu den London City Lionesses, wurde jetzt in ihrer neuen Wahlheimat ausgezeichnet.

Mit Barca gewann sie das Quadrupel (Champions League, La Liga, Cup und Supercup), mit Spanien die Nations League. Es ist bereits ihr dritter Ballon d'Or nach den Siegen 2021 und 2022.