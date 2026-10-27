i Thierry Henry, Harry Kane, Alexis Putellas und Kate Scott. IMAGO/PRESSE SPORTS Hätte er sich sparen können Arroganzanfall? Kritik an Henry nach Ballon-d'Or-Gala Thierry Henry sorgte bei der Ballon-d'Or-Gala in London für einen Moment, den er sich hätte sparen können. Von Sport Heute 27.10.2026, 07:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein triumphaler Abend in London. Die alljährliche Ballon-d'Or-Gala lockte auch in diesem Jahr wieder das Who is Who des Weltfußballs nach London. Bei den Herren konnte sich Harry Kane vom FC Bayern den begehrten Goldenen Ball sichern, bei den Frauen war es zum dritten Mal FC-Barcelona-Star Alexia Putellas, die sich den begehrten Goldenen Ball sichern konnte.

Neben dem Ballon d'Or werden auch andere Preise an diesem Abend vergeben, zum Beispiel der Puskás-Award für das schönste Tor oder der Müller-Award für den besten Stürmer der vergangenen Saison. Seit 2022 wird auch der Sócrates-Award vergeben.

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Dieser ist nach der brasilianischen Fußball-Ikone Sócrates benannt und zeichnet Fußballer aus, die ein besonderes gesellschaftliches Engagement an den Tag legen. In diesem Jahr konnte sich Arsenal-Star Bukayo Saka den Preis sichern.

Er setzte sich für eine Organisation ein, die lebensverbessernde Operationen für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt finanziert.

Kurz vor der Verleihung des Awards sorgte Thierry Henry, der den Abend gemeinsam mit Kollegin Kate Scott moderierte, für Aufsehen. Als Scott den Sócrates-Award anmoderieren wollte, fiel Henry ihr ins Wort und besserte sie aus. Scott sprach "Sócrates" für Henrys Verhältnisse nicht richtig aus. Er sprach davon, dass es nicht um den griechischen Philosophen Sokrates gehe, sondern um Fußball.

Danach sagte er noch, dass heute nicht debattiert werde, sondern es um Fußball gehe. Scott entschuldigte sich für ihren "Fehler" und führte weiter souverän durch den Abend. Alles in allem war es ein Moment, den sich die Arsenal-Legende Henry hätte sparen können.