i Vincent Kompany und Harry Kane. IMAGO/Sven Simon "An Vinnie: Ich glaube..." Rührend! Kane denkt nach Sieg an kranken Coach Kompany Harry Kane kann sich den Ballon d'Or sichern. In seiner Dankesrede bedankt er sich auch bei seinem Trainer Vincent Kompany. Von Sport Heute 27.10.2026, 07:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane ist der erste Spieler des FC Bayern seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981, der sich den begehrten Ballon d'Or sichern kann. Er ist damit auch der erste Bundesliga-Spieler seit Matthias Sammer im Jahr 1996, der sich den Goldenen Ball sichern kann.

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt London konnte sich Kane die Auszeichnung zum ersten Mal sichern. In seiner Dankesrede sorgte er für einige Gänsehaut-Momente.

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So bedankte er sich auf rührende Art und Weise bei seiner Ehefrau Katie. "Wir haben definitiv Höhen und Tiefen durchgemacht. Du bist meine größte Unterstützerin, und ich hatte das Gefühl, dass du es fast mehr wolltest als ich", sagt Kane mit stockender Stimme. "Ich weiß, dass es für dich nicht immer einfach war. Aber hier ist es, wir haben es geschafft!"

In seiner emotionalen Ansprache sorgte Kane für einen weiteren Gänsehaut-Moment, als er sich bei seinem Coach beim FC Bayern, Vincent Kompany, bedankte, der nach einem Zusammenbruch in der Vorwoche in einem Münchner Krankenhaus liegt und sich erholt.

"An Vinnie: Ich glaube, dass er noch im Krankenhaus ist. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Energie gegeben", richtet Kane seinem Coach aus. Dafür gibt es großen Applaus im Saal.

Wie es Kompany genau geht, wurde der Öffentlichkeit noch nicht kommuniziert. Bayern-Sportvorstand Max Eberl geht davon aus, dass eine Rückkehr "Wochen statt Tage" dauern wird.