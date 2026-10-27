i Die Situation eskalierte. IMAGO/Anadolu Agency Polizei musste eingreifen Wilde Prügelei! Türkei-Derby gerät aus den Fugen Heftige Auseinandersetzungen überschatten das Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul. Von Sport Heute 27.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Szenen nach dem türkischen Fußball-Kracher zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul! Nach dem 2:1-Sieg von Galatasaray eskalierte die Situation auf dem Spielfeld völlig. Spieler beider Mannschaften gingen aufeinander los, Polizei und Sicherheitskräfte mussten eingreifen.

Auslöser der Tumulte war offenbar eine Auseinandersetzung zwischen Fenerbahces Kerem Aktürkoglu und Galatasaray-Profi Roland Sallai. Innerhalb weniger Sekunden mischten sich immer mehr Spieler und Betreuer ein.

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Besonders heftig krachte es zwischen Galatasarays Abdülkerim Bardakci und Fenerbahces Archie Brown. Beide gingen im Zuge der Auseinandersetzung zu Boden. Schiedsrichter Atilla Karaoglan zeigte den Streithähnen daraufhin die Rote Karte. Aktürkoglu und Sallai kamen jeweils mit Gelb davon.

Nach dem Eklat schoben sich die Beteiligten gegenseitig die Schuld zu. "Wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, wer zuerst angegriffen hat", erklärte Bardakci.

Brown schilderte die Situation hingegen völlig anders. "Ihr Kapitän hat Matteo Guendouzi an den Haaren gezogen. Ich habe das gesehen und ihn verteidigt", verteidigte sich der Engländer.

Durch die heftigen Ausschreitungen geriet das sportliche Geschehen beinahe zur Nebensache. Dabei durfte Galatasaray einen wichtigen Derby-Sieg feiern.

Mit dem 2:1-Erfolg baute der türkische Spitzenklub seine Tabellenführung weiter aus. Nach neun Spieltagen hält Galatasaray bei 22 Punkten und liegt damit bereits sechs Zähler vor dem Erzrivalen Fenerbahce, der aktuell nur auf Rang fünf steht.