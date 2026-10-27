i Lamine Yamal und Harry Kane. IMAGO/PRESSE SPORTS Schlechter Verlierer "Komm schon, …": Yamal-Onkel schimpft über Kane Harry Kane bekam den Ballon d'Or verliehen, doch mit der Wahl ist nicht jeder einverstanden. Von Sport Heute 27.10.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane hat sich erstmals den begehrten Ballon d'Or gesichert. Doch nicht alle sind mit der Wahl des Bayern-Stars einverstanden. Besonders im Umfeld von Barcelona-Jungstar Lamine Yamal sorgt das Ergebnis für mächtig Ärger.

Der 19-Jährige musste sich bei der Abstimmung hinter Kane und Real-Madrid-Star Kylian Mbappé mit dem dritten Platz begnügen. Für seinen Onkel Abdul Abdellaoui ist das völlig unverständlich.

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In der spanischen Fußballsendung "El Chiringuito TV" machte er seinem Frust Luft. "Ich verstehe gar nichts. Da stimmt etwas nicht", schimpfte Abdellaoui. Er sei "wirklich traurig", weil sein Neffe seiner Meinung nach der beste Fußballer der Welt sei.

Dann holte der Yamal-Onkel zum Rundumschlag gegen den frisch gekürten Sieger aus. "Wenn du Fußball magst, gehst du Lamine zuschauen, nicht Harry Kane", stichelte er gegen den Bayern-Torjäger.

Noch heftiger fiel seine nächste Aussage aus. Abdellaoui vermutet, dass Kane die Auszeichnung auch aufgrund seines Alters erhalten habe. "Bei Harry, der noch etwa drei Tage Fußball vor sich hat, sagen sie: 'Komm schon, wir geben ihm den Award'."

Bereits im Vorjahr hatte Yamals Familie nach dem Ballon-d'Or-Triumph von Ousmane Dembélé für Diskussionen gesorgt. Doch nicht nur der Onkel des Barcelona-Stars zweifelt an der Wahl. Auch Real-Madrid-Legende Guti äußerte im spanischen Fernsehen einen brisanten Verdacht.

"Was für ein Zufall beim Ballon d'Or. Sie verlegen die Gala von Paris nach London – und es gewinnt ein Spieler aus London. Riesen-Zufall!", erklärte der 49-Jährige.

Auch Kanes überraschte Reaktion bei der Verkündung wertete Guti als verdächtig. Für den ehemaligen Real-Profi war sie ein Hinweis darauf, dass selbst der Engländer nicht mit seinem Triumph gerechnet hatte. Kane selbst dürfte die Kritik wenig kümmern. Der 33-Jährige feierte mit dem Ballon d'Or den bislang größten individuellen Erfolg seiner Karriere.