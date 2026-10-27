i Aaron Danks und Vincent Kompany. IMAGO/Sven Simon Besuch im Krankenhaus "Es sieht so aus...": So geht es Bayern-Coach Kompany Nach seinem Zusammenbruch befindet sich Bayern-Trainer Vincent Kompany weiterhin im Krankenhaus. Jetzt gibt sein Co-Trainer Aaron Danks ein Update. Von Sport Heute 27.10.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen beim FC Bayern! Nach dem Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany gibt es weitere positive Nachrichten. Co-Trainer Aaron Danks besuchte den 40-Jährigen im Krankenhaus und berichtet nun über dessen Gesundheitszustand.

"Ich habe Vinnie am Montag kurz besucht. Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, als würde es jeden Tag besser gehen. Das ist sehr positiv", erklärte Danks am Dienstag vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch.

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Wann Kompany wieder an die Seitenlinie zurückkehren kann, ist allerdings weiterhin unklar. "Es gibt keine großen Neuigkeiten, was Diagnosen oder die Rückkehr zur Arbeit anbetrifft", stellte sein Assistent klar.

Der Belgier soll sich vollständig auf seine Genesung konzentrieren. "Er ist sehr ruhig. Er bekommt die Zeit, sich zu erholen", so Danks.

Bei seinem Krankenhausbesuch habe der Co-Trainer bewusst auf Gespräche über den Fußball verzichtet. "Wir haben gute Gespräche geführt, aber die hatten nichts mit Fußball oder mit der Taktik zu tun", erzählte der 41-Jährige.

Kompany habe sich vielmehr nach dem Wohlbefinden seiner Mannschaft erkundigt. "Er hat gefragt, wie es uns geht, wie es den Spielern geht. Aber davon abgesehen war es nur ein Gespräch unter Freunden. Es war schön, ihn zu sehen."

Der Bayern-Coach war am vergangenen Freitag zusammengebrochen und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sportvorstand Max Eberl rechnet mit einem Ausfall von mehreren Wochen.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Freiburg hatte Eberl bereits eine erste Entwarnung gegeben. Kompany habe zumindest "keine Kopfschmerzen" mehr. "Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Diese Siege sind die beste Medizin für ihn", erklärte der Bayern-Boss.