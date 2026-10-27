i Die Feier von harry Kane in London. Screenshot X Pyro-Eklat im Club Erinnert an Feuer-Inferno! Kane-Party in der Kritik Die Feier von Harry Kane nach dessen Sieg beim Ballon d'Or sorgt im Internet für heftige Kritik. Von Sport Heute 27.10.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane hat allen Grund zum Feiern! Der Bayern-Superstar wurde am Montagabend in seiner Heimatstadt London mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Doch die anschließende Party des Engländers sorgt nun für einen handfesten Wirbel.

Nach der feierlichen Preisverleihung zog es den 33-Jährigen gemeinsam mit seiner Entourage in den Londoner Luxusclub "Cirque le Soir". Dort ließ sich Kane ordentlich feiern. Videos der ausgelassenen Party verbreiten sich mittlerweile in den sozialen Netzwerken.

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Besonders eine Szene sorgt für heftige Kritik. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Getränkeflaschen mit brennenden Pyrofackeln präsentiert werden. Dabei werden die Funken sprühenden Fackeln teilweise direkt in Richtung der Decke gehalten.

Die Bilder wecken bei vielen Nutzern schreckliche Erinnerungen an die Brandkatastrophe von Crans-Montana. In der Schweizer Gemeinde kamen in der Neujahrsnacht 41 Menschen ums Leben, nachdem die Decke einer Bar Feuer gefangen hatte.

Entsprechend heftig fallen die Reaktionen im Netz aus. "Wieso lernt man nichts daraus, was passiert ist? Diese Fackeln braucht kein Mensch", schreibt ein empörter Nutzer auf X.

Ein anderer kommentiert: "Man würde meinen, nach dem tragischen Unglück in der Schweiz wären solche Dinge verboten!" Auch ein selbst ernannter Brandrisikogutachter meldet sich zu Wort: "Als Brandrisikogutachter war das für uns ein sehr unangenehmer Anblick."

Der Londoner Club ist für seine aufwendigen Shows mit Feuerkünstlern bekannt. Anders als in der Unglücksbar von Crans-Montana soll die Decke der unterirdischen Location nicht mit brennbarem Material verkleidet sein.

Dennoch sorgen die Aufnahmen für Entsetzen. Statt ausschließlich über seinen historischen Ballon-d'Or-Triumph zu sprechen, wird nun auch über die Sicherheit bei Kanes ausgelassener Siegesparty diskutiert.