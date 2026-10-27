i Julian Nagelsmann IMAGO/Kirchner-Media Ex-DFB-Coach ins Ausland Trainer-Hammer! Nagelsmann Top-Kandidat bei Großklub Julian Nagelsmann könnte nur wenige Monate nach seinem Aus beim DFB einen europäischen Spitzenklub übernehmen. Von Sport Heute 27.10.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich ein spektakuläres Comeback von Julian Nagelsmann an? Der ehemalige deutsche Bundestrainer könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Wie "BBC" und "Sky Sports" berichten, zählt der 39-Jährige zu den heißesten Kandidaten bei Manchester United.

Beim englischen Rekordmeister hängt der Haussegen nach einem katastrophalen Saisonstart gewaltig schief. Trainer Michael Carrick steht massiv unter Druck. Am Montag kam es deshalb zu einem Krisengespräch zwischen dem 45-Jährigen und der Klubführung.

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Dabei entschieden sich die Verantwortlichen überraschend gegen eine sofortige Entlassung. Carrick bekommt noch eine letzte Chance, muss allerdings schnell Ergebnisse liefern. Andernfalls droht ihm das Aus.

Als mögliche Nachfolger werden vor allem Nagelsmann und der ehemalige Newcastle-Coach Eddie Howe gehandelt. Laut "BBC" wurden beide bereits über das Interesse der "Red Devils" informiert.

Während Howe grundsätzlich Bereitschaft für einen Wechsel signalisiert haben soll, ist bislang nicht bekannt, wie Nagelsmann auf die Anfrage reagiert hat.

Auch Aston-Villa-Trainer Unai Emery steht auf der Wunschliste. Eine Verpflichtung des Spaniers dürfte aufgrund seines laufenden Vertrags allerdings schwierig werden.

Nagelsmann könnte bei Manchester United zudem von einer alten Bekanntschaft profitieren. Christopher Vivell, der als "Head of Recruitment" beim englischen Traditionsklub arbeitet, kennt den Deutschen bereits aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig. Vivell soll sich intern für eine Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Trainers starkmachen.

Für Nagelsmann wäre es nach seinem Abschied vom DFB die Rückkehr ins Klubgeschäft. Ob er tatsächlich schon bald bei Manchester United an der Seitenlinie steht, hängt wohl auch von den kommenden Ergebnissen unter Carrick ab.