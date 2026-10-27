i Die Wiener Austria und Hartberg im ÖFB-Cup-Duell. GEPA pictures Aus im ÖFB-Cup Krisen-Austria scheitert in Elfer-Krimi an Hartberg Die sportliche Talfahrt der Wiener Austria geht weiter. Die Veilchen scheiterten im ÖFB-Cup-Achtelfinale im Elfmeterschießen an Hartberg. Von Sport Heute 27.10.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Oststeirern hielten vom Punkt die Nerven, alle fünf Schützen trafen. So setzte sich Hartberg bei der Wiener Austria mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden, nachdem Johannes Eggestein die Wiener in Front gebracht hatte (25.), Oliver Lukic ausglich (44.).

Lukas Spendlhofer versenkte den entscheidenden fünften Strafstoß. Zuvor trafen bereits Paul Komposch, Jonas Karner, mit etwas Zittern Youba Diaara und Agustin Urrutia. Bei der Austria versagten Valentino Müller bei einem schwach geschossenen Strafstoß die Nerven. Florian Wustinger, Daniel Nnodim und Taeseok Lee hatten getroffen.

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Bei der Austria gab Maximilian Uhlig, bisher Coach der zweiten Mannschaft Young Violets in der 2. Liga, sein Debüt als Austria-Trainer. Der 33-Jährige folgte auf Stephan Helm, dem die 1:2-Niederlage am Freitagabend in Altach den Job kostete. Nun geht es am Sonntag im Wiener Derby gegen Rapid.

Austria-Führung, Hartberg gleicht aus

Die Austria agierte bei der Uhlig-Premiere mit viel Ballbesitz und tonangebend gegen die tief stehenden Hartberger. Der Volley von Kapitän Manfred Fischer wurde noch geblockt (10.). Auf der Gegenseite vergab Marko Hoffmann die Riesenchance auf die Führung, war der violetten Hintermannschaft entwischt, verzog aber (18.).

Derweil spielten die Veilchen unbeirrt nach vorne und jubelten über die 1:0-Führung durch Eggestein (27.). Ein kurz geklärter Eckball von Lee kam zu Müller, der sofort nach vorne weiterspielte. Der Ball landete beim deutschen Austria-Stürmer, der eiskalt vollstreckte. Doch noch vor dem Pausenpfiff setzte es den Ausgleich durch Lukic. Der Hartberger stahl sich im Rücken von Ibrahim Buhari davon, kam nach Hoffmann-Vorlage wieder an den Ball – 1:1 (44.).

In Halbzeit zwei tasteten sich beide Teams zunächst merklich ab, waren bemüht, keine Fehler zu machen. Erst nach einer guten Stunde erhöhte die Austria wieder die Schlagzahl. Doch Markovic segelte in der 71. Minute an einem Eckball hauchdünn vorbei, verzog danach aus sieben Metern (73.). Und der eingetauschte Innenverteidiger Valentin Toifl setzte den Kopfball an der Stange vorbei (75.). In der Folge suchten auch die Oststeirer die Entscheidung, aber ohne Erfolg.

So ging es in die Verlängerung, in der zunächst wieder Toifl vorbeiköpfte (97.), dann Julian Hettwer nach einem Missverständnis mit Eggestein noch die Latte touchierte (99.). Auf der Gegenseite fehlte Nikolaus Feldhofer ein Meter (100.). Kelvin Boateng hatte dann noch den späten Siegtreffer auf dem Fuß, brachte den Ball aber nicht im Tor unter (115.).

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale wird am Mittwoch und am Donnerstag fortgesetzt.