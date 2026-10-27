i Christoph Baumgartner schießt RB LEipzig im Alleingang weiter. IMAGO/DeFodi Images DFB-Pokal ÖFB-Star fliegt, aber Baumgartner rettet RB Leipzig Aufatmen bei RB Leipzig. Der deutsche Bundesligist setzte sich im DFB-Pokal bei Drittligist Rot-Weiss Essen mit 2:1 durch. Dank Christoph Baumgartner. Von Sport Heute 27.10.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christoph Baumgartner wird zum Pokal-Helden! Der ÖFB-Star schießt RB Leipzig am Dienstag mit einem späten Doppelpack ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim Drittligisten Rot-Weiss Essen setzt sich der Favorit nach einem harten Kampf mit 2:1 durch.

Dabei läuft für die Leipziger zunächst alles schief. Lucas Brumme bringt den Außenseiter bereits in der neunten Minute vor 17.500 Fans in Führung. Kurz vor der Pause folgt der nächste Rückschlag: ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald sieht in der 44. Minute Gelb-Rot und muss vorzeitig vom Platz.

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Doch dann schlägt Baumgartner zu! Der als Joker eingewechselte Österreicher dreht die Partie mit zwei Treffern innerhalb von nur vier Minuten (78., 82.) und bewahrt die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis vor einer Pokal-Blamage. Trotz langer Unterzahl steht Leipzig damit im Achtelfinale.

Die DFB-Pokalrunde wird am Dienstag und Mittwoch noch fortgesetzt.