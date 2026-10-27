ÖFB-Star fliegt, aber Baumgartner rettet RB Leipzig

Christoph Baumgartner wird zum Pokal-Helden! Der ÖFB-Star schießt RB Leipzig am Dienstag mit einem späten Doppelpack ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim Drittligisten Rot-Weiss Essen setzt sich der Favorit nach einem harten Kampf mit 2:1 durch.
Dabei läuft für die Leipziger zunächst alles schief. Lucas Brumme bringt den Außenseiter bereits in der neunten Minute vor 17.500 Fans in Führung. Kurz vor der Pause folgt der nächste Rückschlag: ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald sieht in der 44. Minute Gelb-Rot und muss vorzeitig vom Platz.
Doch dann schlägt Baumgartner zu! Der als Joker eingewechselte Österreicher dreht die Partie mit zwei Treffern innerhalb von nur vier Minuten (78., 82.) und bewahrt die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis vor einer Pokal-Blamage. Trotz langer Unterzahl steht Leipzig damit im Achtelfinale.
Die DFB-Pokalrunde wird am Dienstag und Mittwoch noch fortgesetzt.