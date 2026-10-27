i TV-Experte Lothar Matthäus sorgte für eine kuriose Szene. IMAGO/Oliver Ruhnke Kuriose Szene TV-Wirrwarr um Matthäus: "Er ist verloren gegangen" Lothar Matthäus sollte eigentlich am Dienstagabend den Schlager im DFB-Pokal analysieren. Doch zunächst fehlte von ihm noch jede Spur. Von Sport Heute 27.10.2026, 20:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Szenen im deutschen Fernsehen! Kurz vor dem DFB-Pokal-Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sorgt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für einen ungeplanten Zwischenfall. Der TV-Experte fehlt plötzlich bei der Live-Übertragung.

Eigentlich soll Matthäus gemeinsam mit Moderator Florian König das Pokalspiel für Sky und RTL analysieren. Doch als König vom Spielfeldrand auf Sendung geht, fehlt von seinem Kollegen jede Spur. Der Grund: Der ehemalige Weltfußballer musste offenbar noch schnell auf die Toilette.

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"Er ist verloren gegangen"

"Er musste noch mal da hin, wo auch Ballon-d'Or-Gewinner ganz schnell alleine hingehen", erklärt König schmunzelnd. Weil Matthäus weiterhin nicht auftaucht, muss der Moderator improvisieren. "Er ist irgendwo verloren gegangen. Das ist verrückt", sagt König vor laufender Kamera.

Wenig später entdeckt der Moderator seinen Experten hinter der Kamera. "Lothar, komm, wir sind schon live", ruft er ihm zu. Matthäus, der gerade erst mit einem Mikrofon ausgestattet wird, reagiert völlig überrascht: "Ach, ihr seid schon live drauf?"

Der 65-Jährige lässt sich von seinem verspäteten Auftritt allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Kaum vor der Kamera, spricht er bereits über Bayern-Star Harry Kane, der am Montag den Ballon d'Or gewonnen hatte. "Wenn Harry Kane die Wahl nicht gewinnt, wäre etwas falsch gelaufen", erklärt Matthäus.

Danach richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf den Fußball. Beim Pokalduell zwischen Hamburg und Frankfurt fallen in der ersten Halbzeit keine Tore. Für den unterhaltsamsten Moment vor der Pause hat damit ausgerechnet TV-Experte Matthäus gesorgt.