i Wolfsberg schlittert mit dem Aus im ÖFB-Cup noch tiefer in die Krise. GEPA pictures Altach putzt GAK Bundesliga-Schlusslicht blamiert sich auch im ÖFB-Cup Die Talfahrt des Wolfsberger AC geht schonungslos weiter. Im ÖFB-Cup-Achtelfinale setzte es gegen Zweitligist Hertha Wels das Aus.

Sport Heute Von und 27.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Talfahrt des WAC geht ungebremst weiter! Der Cupsieger von 2025 blamiert sich im ÖFB-Cup-Achtelfinale bei Hertha Wels, verliert gegen den Außenseiter aus der 2. Liga mit 0:1 und kassiert damit bereits die sechste Pflichtspielniederlage in Serie.

Dabei erwischen die Kärntner einen denkbar schlechten Start. Schon in der vierten Minute bringt Tolgahan Sahin die Gastgeber in Führung. Der WAC findet gegen die kompakte Defensive des Außenseiters lange kein Mittel. Erst kurz vor der Pause sorgen Giacomo Vrioni (42.) und Donis Avdijaj (45.+2) für Gefahr.

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Nach dem Seitenwechsel erhöht Wolfsberg den Druck, doch Wels-Tormann Kilian Schröckner hält seinen Kasten mit starken Paraden sauber. Auf der Gegenseite trifft Ex-WAC-Spieler Christopher Wernitznig in der 62. Minute die Stange. Die Sensation ist perfekt: Hertha Wels steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Cup-Viertelfinale.

Für den WAC setzt sich dagegen die Krise auch unter dem neuen Trainer Manfred Schmid fort. Schon bei dessen Premiere in der Liga gegen Hartberg setzte es eine 0:1-Niederlage. Nun folgt gegen den Zweitligisten der nächste Rückschlag – und das bittere Aus im Bewerb, den die Kärntner im Vorjahr noch gewonnen hatten.

Altach schießt GAK ab

Eine klare Angelegenheit ist das zweite Bundesliga-Duell im Cup-Achtelfinale. Altach fertigt den GAK auswärts mit 4:0 ab. Yann Massombo bringt die Vorarlberger mit einem Doppelpack (18., 51.) auf Kurs, Rodney Elongo-Yombo (58.) und Srdjan Hrstic per Elfmeter (69.) machen alles klar.

Während die Grazer unter Trainer Gerald Scheiblehner seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg warten, zeigt die Formkurve bei Altach steil nach oben. Die Vorarlberger gewinnen drei ihrer letzten vier Pflichtspiele und feiern nach dem 2:1 gegen Austria Wien den zweiten Erfolg in Serie.