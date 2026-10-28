i Breel embolo und Granit Xhaka. IMAGO/STEINSIEK.CH Sie waren nicht geimpft Nach Covid-Schwindel! Schweiz begnadigt zwei Stars Mit Granit Xhaka und Breel Embolo kehren zwei Schlüsselspieler für die Schweiz zurück in den Kader der Nationalmannschaft. Von Sport Heute 28.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen bei der Schweizer Nationalmannschaft! Mit Granit Xhaka und Breel Embolo kehren gleich zwei Schlüsselspieler für die Nations-League-Partien im November ins Aufgebot der Eidgenossen zurück.

Wie der Schweizer Fußballverband bekannt gab, wurden die beiden Profis nach einer eingehenden Prüfung der abgeschlossenen Verfahren rund um den Erwerb gefälschter Covid-Zertifikate aus den Jahren 2021 und 2022 begnadigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wegen des bekannt gewordenen Zertifikatschwindels hatten Xhaka und Embolo zuletzt mehrere Länderspiele verpasst. Nun dürfen beide wieder für die Schweiz auflaufen.

Auch die Kapitänsfrage ist geklärt: Xhaka behält trotz der Affäre die Schleife und wird die Eidgenossen weiterhin als Spielführer aufs Feld führen.