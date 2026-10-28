i Bei der Wiener Austria stand Wilhelm Vorsager plötzlich in der Startelf. GEPA pictures Große Überraschung Austria hat plötzlich neuen Spieler: "Anruf am Samstag" Wilhelm Vorsager war der große Überraschungsmann in der Austria-Startformation. Es ging schnell, wie der 29-jährige Innenverteidiger erzählte. Von Sport Heute 28.10.2026, 05:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Kapitän der Young Violets direkt in die Startelf der Austria-Profis! Für Wilhelm Vorsager ging bei den Veilchen plötzlich alles ganz schnell. Erst vor drei Tagen erhielt der Innenverteidiger den entscheidenden Anruf des neuen Trainers Maximilian Uhlig.

"Am Samstag, nachdem es fix war mit Max Uhlig, hat er mich angerufen. Dann ist es schnell gegangen. Es war klar, dass ich das mache", erzählt Vorsager nach dem knappen Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Hartberg (4:6 nach Elfmeterschießen). Coach Uhlig folgte als Interimstrainer auf Stephan Helm, dem eine 1:2-Niederlage bei Altach am Freitagabend zum Verhängnis geworden war. Am Tag darauf folgte die Trennung.

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Am Samstag kam der Anruf

Mit einem Einsatz bei den Profis hatte er so kurzfristig nicht gerechnet. "Ich war schon nervös, es ist eine Ehre, da mitzuspielen. Ich glaube, dass ich es aber ganz gut gemacht habe", schmunzelte der 29-Jährige, der erst am Sonntag sein erstes Training mit der Kampfmannschaft absolvierte.

Dass er sogar von Beginn an auflaufen durfte, überraschte den Young-Violets-Kapitän selbst. "Ich hätte auch nicht damit gerechnet, in der Startelf zu stehen, bin aber umso glücklicher und habe es einigermaßen zurückgezahlt", sagt Vorsager über seinen unerwarteten Aufstieg.

Ganz zufrieden ist der Abwehrspieler nach dem Auftritt allerdings nicht. "Wir hatten viele Chancen, viel Ballbesitz. Gefühlt hatten die einen Torschuss, und das war dann auch das Tor", ärgert sich Vorsager über den Spielverlauf. Nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden, im Elfmeterschießen kam dann das Aus.

Trotzdem blickt Vorsager nun weiter nach vor, hofft auf Bundesliga-Einsätze bei den Veilchen. Bisher lief Vorsager 88 Mal für die Admira in Österreichs höchster Spielklasse auf, dazu 87 Mal in der 2. Liga