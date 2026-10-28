i Christian Horner und Max Verstappen 2025 am Red-Bull-Ring Reuters Formel-1-Star packt aus Verstappen über Horner-Aus: "Sind wieder ein Team" Formel-1-Superstar Max Verstappen spricht offen über den Umbruch bei Red Bull Racing nach der Ära Horner und Marko. Von Sport Heute 28.10.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Red Bull ist nach turbulenten Zeiten wieder Ruhe eingekehrt! Formel-1-Superstar Max Verstappen spricht in einem Interview mit der deutschen "Sport Bild" über die Veränderungen beim österreichischen Rennstall.

Besonders interessant: seine Aussagen über die Ära von Christian Horner und Helmut Marko – und die neue Stimmung unter Teamchef Laurent Mekies.

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

"Die vergangenen Jahre waren von einem Machtkampf der mittlerweile entlassenen Leitbullen Horner und Helmut Marko geprägt", wird Verstappen im Interview vorgehalten. Der Niederländer widerspricht nicht, erklärt stattdessen: "Die Stimmung im Team hat sich seitdem verändert. Genau das, was die Verantwortlichen mit den Personalentscheidungen bewirken wollten, ist eingetreten. Wir sind wieder ein Team, eine Einheit."

Verstappen schwärmt von neuem Red-Bull-Boss

Unter Mekies, der im Gegensatz zu Horner vor allem als Ingenieur gilt, hat sich laut Verstappen einiges verändert. "Er lebt das vor, was er vom Rest des Teams erwartet. Fleiß und Leidenschaft", schwärmt der 29-Jährige.

Auch die Arbeitsweise des neuen Teamchefs kommt beim vierfachen Weltmeister gut an. "Er ist ein richtig guter Mensch mit einem großen Herzen. Wir sprechen über alles. Über die Formel 1, aber auch über das Leben."

Das Team habe sich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert. "Wir haben Ruhe und sind nur auf die Performance des Autos fokussiert", erklärt Verstappen.

"Der WM-Titel wird Antonelli noch besser machen"

Was sagt Verstappen über den kommenden Weltmeister, Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli? Der Italiener kann bereits in Mexiko mit einem neunten Platz alles klar machen. Für Verstappen steht fest: Der Youngster hat eine große Zukunft vor sich.

"Er ist ein Ausnahmetalent. Dieses Jahr ist er phänomenal gefahren, und da kommt in Zukunft noch mehr", lobt der Red-Bull-Star. Und legt nach: "Er hat noch nicht 100 Prozent seines Talents ausgeschöpft, und auch der Gewinn der WM wird ihn noch besser machen."

Dass Antonelli mit gerade einmal 19 Jahren zum Weltmeister werden könnte, überrascht Verstappen nicht.

Verstappen mit Seitenhieb auf Hamilton?

Auch auf Rekordweltmeister Lewis Hamilton kommt Verstappen zu sprechen. Auf die Frage, ob er selbst noch im Alter von 42 Jahren Rennen fahren könnte, erklärt er: "Alter sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen, aber er wird wahrscheinlich nicht mehr schneller."

Der bemerkenswerte Vergleich mit Mercedes-Pilot Antonelli: "Ich sage nicht, dass Lewis langsamer wird, bloß einfach nicht mehr schneller. Das ist bei Kimi anders. Da kommt noch mehr."