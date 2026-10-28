i Nico Bäumker ist tot. Instagram Nach medizinischem Notfall Tief erschüttert! Zweitligist trauert um Trainer (24) Trauer bei Arminia Bielefeld, der deutsche Zweitligist muss den Tod ihres U11-Trainers Nico Bäumker verkraften. Von Sport Heute 28.10.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten aus dem deutschen Fußball. Arminia Bielefeld trauert um Nachwuchstrainer Nico Bäumker. Der Coach der U11-Mannschaft ist am Montag im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Der Zweitligist zeigt sich nach dem plötzlichen Tod tief erschüttert.

Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, starb Bäumker "infolge eines medizinischen Notfalls im Zusammenhang mit einer bekannten Vorerkrankung". Nähere Angaben zur Todesursache oder zur Erkrankung machte der Klub nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bäumker war eng mit der Arminia verbunden. Bereits als Jugendlicher spielte er von der U13 bis zur U17 für die Bielefelder. Eine Verletzung beendete seine aktive Laufbahn allerdings frühzeitig.

Dem Verein blieb er dennoch treu. Im Jahr 2020 wurde er zum jüngsten Trainer der Nachwuchsakademie "AKADEMINIA" ernannt. Zuletzt betreute er die U11-Mannschaft.

In einem emotionalen Statement würdigt der Klub seinen verstorbenen Nachwuchscoach. "Er war für seine Spieler weit mehr als ein Trainer, er war Unterstützer, Wegweiser und Ansprechpartner", schreibt die Arminia.

Auch innerhalb des Vereins genoss Bäumker große Wertschätzung. Besonders seine Hilfsbereitschaft, seine offene Art und seine Leidenschaft für den Nachwuchsfußball werden den Verantwortlichen in Erinnerung bleiben.

"Mit seiner Leidenschaft für den DSC und seinem Herz für den Nachwuchsfußball hat Nico Spuren in unserem Verein hinterlassen, die bleiben werden", heißt es in der Mitteilung. Beim kommenden Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr) will Arminia Bielefeld in der SchücoArena noch einmal an den verstorbenen Jugendtrainer erinnern.