i Lamine Yamal mit seiner Familie. IMAGO/Anadolu Agency Wirbel am Flughafen Spuckattacke! Vater von Lamine Yamal zuckt aus Der Vater von Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, soll am Flughafen von Barcelona völlig ausgerastet sein. Von Sport Heute 28.10.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Wirbel um den Vater von Barcelona-Superstar Lamine Yamal! Mounir Nasraoui soll am Flughafen von Barcelona völlig ausgerastet sein. Dem 19-jährigen Fußballstar blieb damit schon vor der Ballon-d'Or-Gala in London ein neuer Skandal in seinem familiären Umfeld nicht erspart.

Wie das spanische Medium "Cronica Global" unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll Nasraoui einer Café-Mitarbeiterin am Flughafen ins Gesicht gespuckt haben. Zuvor sei es zwischen den beiden zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen.

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Auslöser des Streits soll ausgerechnet eine Jacke gewesen sein. Nasraoui habe diese an einer Stelle abgelegt, an der das nicht erlaubt war. Als ihn eine Mitarbeiterin aufforderte, die Jacke woanders hinzulegen, soll er die Anweisung ignoriert haben.

Daraufhin sei die Situation eskaliert. Der Vater des Barca-Stars soll die Frau angeschrien, bedroht und schließlich angespuckt haben. Auch Augenzeugen, die den Streit schlichten wollten, seien attackiert worden.

Besonders brisant: Nasraoui soll sich sogar einen Stuhl geschnappt haben, offenbar um diesen auf die Umstehenden zu werfen. Erst die Flughafenpolizei konnte die Situation beruhigen.

Trotz des Vorfalls durfte Yamals Vater seine Reise nach London fortsetzen. Dort musste er später mitansehen, wie sein Sohn bei der Ballon-d'Or-Wahl nur auf dem dritten Platz landete. Den begehrten Preis sicherte sich Bayern-Star Harry Kane.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nasraoui für Negativschlagzeilen sorgt. Im Sommer 2024 wurde er bei einer Auseinandersetzung in seinem Heimatviertel Rocafonda niedergestochen und schwer verletzt.

Bereits 2023 war er nach einer körperlichen Auseinandersetzung an einem Wahlkampfstand der rechtspopulistischen Partei VOX wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt worden.

Nasraoui selbst erklärte frühere Ausbrüche mit starken Medikamenten, die er aufgrund seiner Epilepsie-Erkrankung einnehmen müsse. Nun sorgen die neuen Anschuldigungen erneut für Aufregung rund um die Familie des Barcelona-Stars.