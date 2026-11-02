i Obertauern im Salzburger Land ist laut einer neuen internationalen Analyse das verlässlichste Skigebiet Österreichs und belegt europaweit mit 92,9 Punkten den zweiten Platz. APA-Images / Lookphotos / Stankiewicz, Thomas Neues Ski-Garantie-Ranking Das ist Österreichs verlässlichstes Skigebiet Skifahren garantiert? Obertauern ist laut einem neuen Ranking Österreichs verlässlichstes Skigebiet - und landet weltweit auf Platz 5. Von Heute Life 02.11.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Obertauern spielt in der internationalen Ski-Liga ganz vorne mit: Eine neue Analyse des britischen Reiseveranstalters Inghams Ski kürt den Salzburger Wintersportort zum verlässlichsten Skigebiet Österreichs. Europaweit reicht es mit 92,9 von 100 möglichen Punkten für Platz zwei, weltweit sogar für Rang vier. Damit lässt Obertauern zahlreiche internationale Ski-Hotspots hinter sich.

Nur Mammoth Mountain in den USA (93,9), Niseko United in Japan (93,3) und Pontedilegno-Tonale in Italien (93,1) schneiden besser ab.

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Vizemeister in Europa

Auch im europäischen Vergleich ist das Ergebnis beeindruckend. Hier muss sich Obertauern mit gerade einmal 0,2 Punkten Rückstand nur dem italienischen Spitzenreiter Pontedilegno-Tonale geschlagen geben. Auf Platz drei landet Les Arcs in Frankreich (92,2).

Dahinter kommt das Kitzsteinhorn mit 89,6 Punkten auf dem 6. Rang in Europa und Platz 15 weltweit, direkt gefolgt von Filzmoos mit 89,5 Punkten.

Nicht nur die Schneemenge zählt

Für das Ranking wurden 150 beliebte Skigebiete und Wintersportregionen der Nordhalbkugel untersucht. In die endgültige Auswertung flossen historische Daten aus sieben Wintersaisonen zwischen 2017/18 und 2025/26 ein. Die beiden von Corona beeinträchtigten Winter 2019/20 und 2020/21 wurden ausgespart.

Das sind die 20 verlässlichsten Skigebiete in Europa: Pontedilegno-Tonale, Italien: 93.1

Obertauern, Österreich: 92.9

Les Arcs, Frankreich: 92.2

Les 3 Vallées, Frankreich: 91.1

Alpe d'Huez, Frankreich: 90.5

Kitzsteinhorn, Österreich: 89.6

Filzmoos, Österreich: 89.5

Tignes-Val d'Ière, Frankreich: 89.4

Espace San Bernardo (La Rosière/La Thuile), Frankreich: 89.2

Damüls Mellau, Österreich: 89.1

Val Cenis, Frankreich: 88.9

Val Gardena, Italien: 88.8

Les 2 Alpes, Frankreich: 87.6

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Österreich: 87.6

Livigno, Italien: 87.0

La Forêt Blanche (Vars/Risoul), Frankreich: 86.9

Baqueira-Beret, Spanien: 86.7

Ski Arlberg, Österreich: 86.6

La Plagne, Frankreich: 86.5

Auron, Frankreich: 85.9

Anders als bei vielen herkömmlichen Schneesicherheits-Rankings zählt dabei nicht einfach nur, wie viel Schnee vom Himmel fällt. Inghams Ski entwickelte dafür einen eigenen "Reliable Ski Score", der mehrere Faktoren berücksichtigt.

Am stärksten gewichtet wird, wie viele Lifte und Pisten während der Hauptsaison tatsächlich geöffnet sind. Dieser Faktor macht 35 Prozent der Bewertung aus. Weitere 25 Prozent entfallen auf ausreichend Schnee an der Talstation, 20 Prozent auf die Beständigkeit der Bedingungen von Saison zu Saison. Auch besonders schlechte Winter und die durchschnittliche Schneehöhe am Berg fließen in die Berechnung ein.

Direkt vom Hotel auf die Piste

Ein entscheidender Vorteil Obertauerns sind laut den Studienautoren auch die zahlreichen Ski-in/Ski-out-Unterkünfte. Der Großteil des Urlaubsortes ist so ausgerichtet, dass Gäste direkt von ihrer Unterkunft auf die Pisten gelangen. Lange Wege und mühsame Transfers bleiben damit vielfach erspart.

Inghams Ski hebt zudem die Höhenlage, die beeindruckende Bergkulisse und die lange Wintersaison hervor. Der Ort liegt auf 1.740 bis 2.526 Metern Seehöhe und bietet üblicherweise Skibetrieb von Ende November bis weit in den Frühling hinein.

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"Österreichs Nummer eins – darauf sind wir stolz"

Beim Tourismusverband Obertauern ist die Freude über das Ergebnis groß. "Wer nach Obertauern kommt, bekommt Schnee, Pisten und Liftbetrieb, und zwar Saison für Saison", sagt Direktor Mario Siedler. Dass auf den europäischen Spitzenplatz lediglich 0,2 Punkte fehlen, sei zusätzlicher Ansporn. Besonders stolz sei man darauf, Österreichs Nummer eins zu sein.