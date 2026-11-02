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Der Flughafen Neapel-Capodichino bleibt im November 2026 wegen Sanierungsarbeiten an der einzigen Start- und Landebahn einen Monat lang geschlossen.
Der Flughafen Neapel-Capodichino bleibt im November 2026 wegen Sanierungsarbeiten an der einzigen Start- und Landebahn einen Monat lang geschlossen.
iStock/ frentusha
Was Reisende wissen müssen

Flug-Chaos in Italien: Wichtiger Airport ab jetzt zu

Der Flughafen Neapel schließt im November komplett. Auch Flüge aus Wien sind betroffen. Was Reisende jetzt wissen müssen.
Von Heute Life
02.11.2026, 16:33
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Wer im November nach Neapel fliegen möchte, muss umplanen: Der Flughafen Neapel-Capodichino bleibt von 1. bis einschließlich 30. November 2026 komplett geschlossen. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an der einzigen Start- und Landebahn. Während der Bauphase sind keine regulären Starts und Landungen möglich.

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Für Urlauber und Geschäftsreisende bedeutet das erhebliche Einschränkungen. Zahlreiche Fluggesellschaften müssen ihre Verbindungen streichen, verlegen oder alternative Reisemöglichkeiten anbieten.

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Auch Flüge ab Wien betroffen

Die Lufthansa hatte bereits im Sommer angekündigt, ihre Flüge nach Neapel im November auszusetzen. Betroffene Passagiere werden, soweit möglich, auf alternative Verbindungen von und nach Rom umgebucht.

Das betrifft auch Flüge von Austrian Airlines zwischen Wien und Neapel. Wer bereits ein Ticket gebucht hat, sollte daher unbedingt die aktuellen Informationen seiner Fluggesellschaft kontrollieren.

Ausweichflughafen Salerno soll entlasten

Ein Teil des Flugverkehrs wird während der Sperre an den Flughafen Salerno verlegt. Dieser liegt rund eine Autostunde südlich von Neapel. Unter den betroffenen Verbindungen sind laut Flughafenbetreibern unter anderem Eurowings-Flüge nach Düsseldorf und Stuttgart.

Damit Passagiere trotzdem möglichst unkompliziert an ihr Ziel kommen, sind zusätzliche Busverbindungen zwischen Neapel und Salerno geplant. Außerdem soll versuchsweise ein Sammeltaxiservice eingerichtet werden.

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Warum wird ausgerechnet im November gesperrt?

Die Betreiber haben den Zeitpunkt bewusst gewählt: Der November gilt als verkehrsschwächster Monat des Jahres. Durch die Bauarbeiten in dieser Zeit sollen die Auswirkungen auf den Reiseverkehr möglichst gering gehalten werden.

Die Bedeutung des Flughafens macht die Maßnahme dennoch zu einem großen Einschnitt. Neapel-Capodichino zählt zu den wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuzen Süditaliens. Allein 2024 wurden dort rund 12,7 Millionen Passagiere abgefertigt. Damit ist der Airport der viertgrößte Flughafen Italiens.

red, 02.11.2026, 16:33
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