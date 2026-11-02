i ARD Degeto Film/rbb/NDR/HR/NEUESUPER GmbH/Hubert Mican Terror-Drama erschüttert 13 Tote! Diese ARD-Serie enthüllt fatale Fehler 13 Tote, Dutzende Verletzte: Eine packende ARD-Serie zeigt, wie es zum Terroranschlag in Berlin kam – und ob er hätte verhindert werden können. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 19. Dezember 2016 rast der Islamist Anis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Zwölf Menschen sterben unmittelbar, ein Ersthelfer später an den Folgen. Rund 70 Menschen werden verletzt. Jetzt zeigt die sechsteilige ARD-Serie "Breitscheidplatz 19/12", was vor dem Terroranschlag geschah.

Ein Terrorist, viele Warnsignale

Die Handlung beginnt 2015. Staatsschützer Frank Laudin (Albrecht Schuch, 41) will ein islamistisches Netzwerk auffliegen lassen und schleust den Ex-Kriminellen Cem (Tamer Trasoglu, 44) als Informanten ein. Der stößt auf Anis Amri (Wael Alkhatib).

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Auch Polizistin Isra (Bayan Layla, 30) verfolgt die Spur des späteren Attentäters. Doch beim Bundeskriminalamt wird Amri unterschätzt. Ein folgenschwerer Fehler.

Behörden-Chaos mit tödlichen Folgen

Unklare Zuständigkeiten, Personalmangel und fatale Fehleinschätzungen: Die Serie zeigt schonungslos, wie die Terrorabwehr ins Stocken gerät. Besonders beklemmend: Die Zuschauer wissen längst, auf welche Katastrophe alles zusteuert.

Hauptdarsteller Albrecht Schuch erinnert sich noch gut an den Anschlag. Die Nachricht habe ihm damals ein mulmiges Gefühl gegeben. Schauspielerin Bayan Layla war am Tag der Tat sogar selbst in Berlin.

Thriller, der unter die Haut geht

Laut "Bild" wurde die Serie bereits Angehörigen der Opfer gezeigt. Viele sollen sich für die Aufarbeitung bedankt haben.

Unser TV-Fazit: Packend, erschütternd und hervorragend gespielt! "Breitscheidplatz 19/12" ist weit mehr als ein gewöhnlicher Krimi. Die Serie zeigt, wie aus Warnsignalen eine Katastrophe werden konnte – und zählt zu den stärksten TV-Produktionen des Jahres.

TV-Tipp: Alle sechs Folgen sind bereits in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Folgen 3 bis 6 laufen am Freitag (6. November) ab 23.55 Uhr im Ersten.