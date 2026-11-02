i Bob Dylan APA-Images, Sony Music 371 Songs erstmals zu hören Bob Dylan: 50 Jahre alte Aufnahmen tauchen auf Die Musik-Legende veröffentlicht am 6. November eine gewaltige CD-Box mit ganz neuem Material. Am 11. und 12. November kommt er nach Wien. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bob Dylan macht seinen Fans nun ein ganz besonderes Geschenk: Am 6. November erscheint mit "The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings" eine gigantische Sammlung historischer Konzertaufnahmen. Die neue Edition umfasst 39 CDs mit insgesamt 381 Tracks. Gleich 371 davon sind bisher unveröffentlicht.

Die Aufnahmen stammen aus einer der aufregendsten Phasen seiner Karriere: Zwischen 18. April und 25. Mai 1976 tourte der Folk-Superstar mit seiner legendären "Rolling Thunder Revue" durch die USA. Insgesamt standen 27 Konzerte auf dem Programm. Die neue Box vereint sämtliche professionell aufgezeichneten Shows dieser zweiten Tournee-Etappe.

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Legendäre Auftritte erstmals in voller Länge

Besonders spannend: Die Aufnahmen basieren auf den originalen Tonbändern und zeigen Dylan in Höchstform. Einer der Höhepunkte war sein Konzert am 23. Mai 1976 in Fort Collins. Dieser Auftritt lieferte auch Material für das legendäre TV-Special "Hard Rain", das damals nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde.

Auf der Bühne stand er mit einer hochkarätigen Band. Mit dabei waren unter anderem Bassist Rob Stoner, Violinistin Scarlet Rivera, Schlagzeuger Howie Wyeth sowie Mick Ronson, der zuvor mit David Bowie gespielt hatte. Auch T Bone Burnett gehörte zur Truppe. Für besondere Momente sorgte außerdem Joan Baez: Die Sängerin stand bei zahlreichen Konzerten gemeinsam mit Dylan auf der Bühne und sang mit ihm Klassiker wie "Blowin' in the Wind".

Auch ein Konzert auf Vinyl erhältlich

Die aufwendig gestaltete 39-CD-Box enthält neben den historischen Aufnahmen ein umfangreiches Begleitbuch mit einem Essay des Musikjournalisten Mikal Gilmore und seltenen Fotos. Ebenfalls am 6. November erscheint das Konzert vom 16. Mai 1976 in Fort Worth, Texas, als 3-LP-Set mit 22 Songs. Die Aufnahmen wurden neu abgemischt, 18 Titel sind erstmals erhältlich. Am 18. Dezember folgt eine Doppel-CD-Version.

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Den scheuen Star kann man in Österreich nun auch mehrfach live erleben: Am 11. und 12. November spielt er in der Wiener Stadthalle, am 14. November tritt Dylan dann in der Salzburgarena auf.