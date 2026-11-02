i Regisseur Michael Mann ist im Krankenhaus, nachdem er sich selbst ins Bein geschossen hat. REUTERS/Mike Blake Drama auf Schießstand Hollywood-Star schießt sich selbst ins Bein Hollywood-Legende Michael Mann (83) erlebte einen schmerzhaften Action-Moment: Der Regisseur schoss sich selbst ins Bein – und landete in der Klinik. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich kennt er sich mit Schießereien bestens aus – zumindest auf der Kinoleinwand. Doch am Samstag (31. Oktober) wurde es für Hollywood-Legende Michael Mann plötzlich bitterer Ernst. Bei einem Besuch des Schießstands "The Range LA" in Los Angeles löste sich versehentlich ein Schuss aus seiner eigenen Waffe.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wollte der 83-Jährige seine Pistole gerade zurück ins Holster stecken, als es plötzlich krachte. Die Kugel traf Mann ins eigene Bein. Statt "Action!" hieß es diesmal: Rettung rufen!

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Rettung bringt Hollywood-Star in Klinik

Die Polizei von Los Angeles bestätigte gegenüber "TMZ" den Einsatz. Demnach handelte es sich um einen Trainingsunfall. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Schuss unbeabsichtigt löste. Hinweise auf eine absichtliche Selbstverletzung gibt es nicht.

Ein Rettungswagen brachte den Star-Regisseur anschließend ins Krankenhaus. Doch seine Fans können aufatmen: Laut Nachrichtenagentur AP kam Mann mit einer oberflächlichen Verletzung davon. Bereits für Sonntag (1. November) war seine Entlassung geplant.

Ausgerechnet der "Heat"-Regisseur!

Die Ironie an der Geschichte: Kaum jemand in Hollywood setzt Schießereien so spektakulär in Szene wie Michael Mann. Sein Gangster-Epos "Heat" aus dem Jahr 1995 mit Robert De Niro (83) und Al Pacino (86) gilt bis heute als Kultfilm – nicht zuletzt wegen seiner legendären Schusswechsel.

Auch mit "Collateral", "Ali" und "Der letzte Mohikaner" schrieb Mann Filmgeschichte. Viermal war er für einen Oscar nominiert, eine der begehrten Trophäen blieb ihm bislang allerdings verwehrt. Zuletzt brachte er 2023 das Rennfahrer-Drama "Ferrari" mit Adam Driver (42) und Penélope Cruz (52) ins Kino.

Aktuell arbeitet der Regisseur an einer Fortsetzung seines Kult-Thrillers "Heat". Nach dem unfreiwilligen Action-Ausflug dürfte für den 83-Jährigen vorerst aber eines gelten: Die nächsten Schießereien finden hoffentlich wieder nur vor der Kamera statt.