i Bei "Chemical Intelligence treten sechs österreichische Schulen gegeneinander an. (c) PULS 4/Laura Ahammer Explosives Schulduell Schleim, Experimente, Preisgeld! Schüler kämpfen im TV Schleim statt Schulstress, Experimente statt Tests! Bei PULS 4 kämpfen sechs Schulen um den Titel als Chemie-Champion – und jede Menge Geld. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sagt eigentlich, dass Chemie langweilig sein muss? Bei PULS 4 wird jetzt gemixt, gerätselt und ordentlich herumgekleckert! Ab Sonntag, 1. November, treten sechs österreichische Schulen bei "Chemical Intelligence: Das School Battle" gegeneinander an. Und statt schlechter Noten winken Ruhm, Ehre und bares Geld für die eigene Schule.

Durch das explosive Schulduell führt die oberösterreichische Moderatorin Julia Winkler, die quer durchs Land reist und den Nachwuchs-Chemikern ordentlich einheizt.

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Schleim-Alarm im Klassenzimmer!

Gleich zum Auftakt treffen das BRG Kepler aus Graz und das BG/BRG St. Pölten aufeinander. Dabei wird nicht nur Köpfchen verlangt, sondern auch ordentlich Fingerspitzengefühl.

Die erste Herausforderung: eine Lavalampe basteln – ganz ohne Strom! Danach wird es besonders glitschig. "Willkommen in unserer Slime Factory. Ihr habt heute die Gelegenheit, euren eigenen Slime herzustellen", verkündet Winkler.

Mit Kontaktlinsenlösung, Lebensmittelfarbe, Natron, Essig, Kleber und Zitronensäure sollen die Schüler ihre eigene Schleimkreation zusammenmischen. Der Haken: Nicht alle Zutaten werden benötigt, und die Uhr tickt gnadenlos. Gerade einmal zwei Minuten bleiben den Teams!

Für jede richtige Antwort klingelt die Kasse

Doch bei dem TV-Battle geht es um mehr als nur den Titel. Für jeden erspielten Punkt wandern 50 Euro auf das Konto des jeweiligen Schulteams. Im großen Finale wird der Einsatz sogar verdoppelt: Dann gibt es satte 100 Euro pro Punkt.

Das erspielte Geld darf anschließend für ein selbst gewähltes Schulprojekt verwendet werden. Wer clever kombiniert, kann seiner Schule also eine ordentliche Finanzspritze bescheren.

Sechs Schulen wollen den Sieg

In drei Vorrunden treten jeweils zwei Schulen gegeneinander an. Mit dabei sind das Gymnasium Albertus Magnus aus Wien, die Modellschule Graz, das BRG Kepler aus Graz, das BG/BRG St. Pölten, das BRG Gröhrmühlgasse aus Wiener Neustadt und das BG/BRG/BORG Eisenstadt Kurzwiese.

Für das Format haben sich PULS 4 und der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) erneut zusammengetan. Bereits zum vierten Mal geht "Chemical Intelligence" auf Sendung – erstmals allerdings mit Schulklassen, die direkt gegeneinander antreten.

Hier wird experimentiert!

Los geht's am Sonntag, 1. November, um 18.55 Uhr auf PULS 4 und JOYN. Weitere Folgen laufen am 8., 15. und 22. November jeweils zur selben Uhrzeit.

Ob am Ende die Grazer, Wiener oder doch die Schüler aus Niederösterreich oder dem Burgenland jubeln dürfen? Eines ist sicher: Bei diesem Schulduell ist die Chemie garantiert explosiv!