i David Herranz, Polyfilm Statt Partys und erster Liebe Mit 17 ins Kloster! Teenager schockt ihre Familie Partys, Jungs und erste Liebe? Nicht für Ainara! Im Kinodrama "Glaube", das am 29. Oktober startet, sorgt eine 17-Jährige für mächtig Wirbel. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 15:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heimliche Trinkabende, Schmetterlinge im Bauch und ein fescher Chorkollege gehören für Ainara (Blanca Soroa) zum ganz normalen Teenagerleben. Doch während andere Mädchen in ihrem Alter von der großen Liebe träumen, fühlt sich die 17-Jährige immer stärker zu Gott hingezogen und fasst einen ungewöhnlichen Entschluss: Sie will Nonne werden.

Dass ihr der attraktive Mikel dabei nicht aus dem Kopf geht, macht die Sache nicht einfacher. Im spanischen Kinodrama "Glaube", das am 29. Oktober Kinopremiere feiert, sorgt ihr Wunsch nach einem Leben im Kloster für heftige Spannungen innerhalb der Familie.

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Während Papa Iñaki (Miguel Garcés) wenig Interesse zeigt, fällt Tante Maite (Patricia López Arnaiz) aus allen Wolken. Sie versucht mit allen Mitteln, ihre Nichte vom Klosterleben abzubringen.

Fünf Filmpreise und 800.000 Kinobesucher

Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa ließ sich von einer wahren Begebenheit inspirieren: Eine 18-Jährige entschied sich einst, ins Klausurkloster einzutreten – gegen den Willen ihrer Familie.

Mit großen Gefühlen, eindrucksvollen Bildern und einer außergewöhnlichen Coverversion von Nick Caves "Into My Arms" begeistert das Drama Publikum und Kritiker. Beim Filmfestival in San Sebastián gab es die Goldene Muschel, bei den Goya Awards 2026 gleich fünf Preise, darunter für den besten Film und die beste Regie. In Spanien lockte "Glaube" rund 800.000 Menschen ins Kino.