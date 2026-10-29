i Die Ausstellung "Her Story" präsentiert 250 Werke von 132 Künstlerinnen aus fünf Jahrhunderten. Albertina Verborgene Kunstschätze Albertina-Sensation! 199 Künstlerinnen neu entdeckt Frauenpower in der Albertina! Die Schau "Her Story" holt Künstlerinnen aus fünf Jahrhunderten ins Rampenlicht – mit überraschenden Entdeckungen. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dürer, Klimt, Schiele – die großen Namen der Kunstgeschichte sind meist männlich. Doch jetzt bekommen die Frauen ihren großen Auftritt! Zum 250-Jahr-Jubiläum durchforstete die Albertina ihre riesige Sammlung von rund 1,2 Millionen Objekten nach weiblichen Kunstschätzen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Ausstellung "Her Story" präsentiert 250 Werke von 132 Künstlerinnen aus fünf Jahrhunderten. Mit dabei sind berühmte Namen wie Angelika Kauffmann, Käthe Kollwitz und Maria Lassnig, aber auch zahlreiche bislang unbekannte Talente.

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199 Künstlerinnen neu entdeckt

Bei der Recherche staunte selbst das Museumsteam: In alten Inventarbüchern tauchten 199 Künstlerinnen auf, von denen man bisher gar nicht wusste, dass ihre Werke zur Sammlung gehören. Teilweise waren Arbeiten falsch zugeordnet oder Lebensdaten fehlerhaft erfasst.

Die Schau erzählt auch von Frauen, die trotz gesellschaftlicher Hürden Kunstgeschichte schrieben, später aber in Vergessenheit gerieten.

"Her Story" ist von 30. Oktober bis 14. Februar 2027 in der Albertina in Wien zu sehen. Eintritt: 20,90 Euro.