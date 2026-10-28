i Neben Jeanne Goursaud, Edin Hasanović und Heiner Lauterbach sind auch Amal Keller, Sogol Faghani und Berit Künnecke für den Netflix-Film vor der Kamera. Nadja Klier / Netflix Star-Aufgebot in neuer Komödie Kindergeburtstag eskaliert! Hier fliegen die Fetzen Ein Kindergeburtstag wird zum völligen Chaos! In der Netflix-Komödie "Das Geschenk" fliegen ab 30. Oktober die Fetzen – mit jeder Menge Starpower. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kindergeburtstag, wie er im Bilderbuch steht: bunte Ballons, glutenfreier Kuchen, eine Piñata und sogar wilde Tiere. Für ihren Sohn Theo (Levin Wopp) will die alleinerziehende Marlene (Jeanne Goursaud) das perfekte Fest auf die Beine stellen. Doch statt strahlender Kinderaugen gibt's bald jede Menge Zoff! Ab 30. Oktober 2026 ist die turbulente Komödie "Das Geschenk" auf Netflix zu sehen.

In der schicken Landhausvilla ihres Bruders Timo (Edin Hasanović) läuft nämlich so ziemlich alles aus dem Ruder, was aus dem Ruder laufen kann. Und plötzlich sind nicht mehr die Kinder das größte Problem, sondern die Erwachsenen.

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Helikopter-Mütter treffen auf Familien-Chaos

Während sich die Eltern über Erziehungsmethoden, Männlichkeitsbilder und ihre ach so wichtigen Prinzipien in die Haare kriegen, wird die Geburtstagsparty immer mehr zum Schlachtfeld.

Mittendrin: Marlenes großspuriger Banker-Bruder Timo, ihr ziemlich exzentrischer Vater Hans (Heiner Lauterbach) und ihre idealistische Kollegin Jenny (Amal Keller), die am liebsten gleich die ganze Welt retten würde.

Als dann auch noch ein ganz besonderes Geschenk ins Spiel kommt, ist das Chaos perfekt. Zwischen übermotivierten Helikopter-Müttern, schrägen Familienmitgliedern und Kindern, die längst ihre eigenen Regeln aufgestellt haben, bleibt kein Auge trocken.

Starbesetzung sorgt für Lachattacken

Mit "Das Geschenk" serviert Netflix eine turbulente deutsche Ensemble-Komödie ganz im Stil von "Der Vorname". Regie führte Vanessa Jopp, das Drehbuch stammt von Ben Brooks. Neben Jeanne Goursaud, Edin Hasanović und Heiner Lauterbach sind auch Amal Keller, Sogol Faghani und Berit Künnecke mit dabei.

Wer nach diesem Film noch Lust hat, einen Kindergeburtstag zu organisieren, hat vermutlich ziemlich starke Nerven.