i Nicolas Puschmanns Buch "Fuck it. Next chapter." erscheint am 4. November unter dem ZS-Verlag. APA/Sebastian Knoth Buchveröffentlichung "Ich entscheide mich für mich" – TV-Star macht nun Mut Im TV strahlt er, doch privat sah es oft anders aus. In seinem Buch spricht Nicolas Puschmann über Einsamkeit, Therapie und schmerzhafte Erfahrungen. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strahlendes Lächeln, große TV-Auftritte und jede Menge Fans: Nicolas Puschmann (35) kennt man als selbstbewussten Entertainer. Doch hinter der perfekten Fassade sah es lange ganz anders aus. In seinem ersten Buch "Fuck It. Next Chapter." zeigt sich der ehemalige "Prince Charming" so verletzlich wie nie zuvor.

"Ich habe mir Liebe verdienen müssen"

Der Reality-Star, der bei "Let's Dance" bis ins Finale tanzte, spricht offen über Selbstzweifel, Einsamkeit und seine schwierige Jugend. Besonders sein Outing mit 15 Jahren hinterließ tiefe Spuren.

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"Leider war mein Outing nicht so toll. Und mit 15 prägt einen das schon sehr", erzählt Puschmann im "Heute"-Interview. Er habe früh gelernt, sich anzupassen und es anderen recht zu machen.

"Ich habe halt auch nie den sicheren und geschützten Rahmen zu Hause gespürt, um ganz ich selbst sein zu können", gesteht er.

Die Folgen begleiteten ihn jahrelang. "Ich habe zum Beispiel lange geglaubt, dass ich mir Liebe erst verdienen muss", erklärt der TV-Liebling.

Weihnachten ganz allein – und plötzlich frei

Erst durch Therapie und eine enge Freundschaft begann Puschmann, alte Verhaltensmuster zu hinterfragen. Besonders eine Freundin habe ihm erstmals das Gefühl gegeben, bedingungslos akzeptiert zu werden.

Ein entscheidender Wendepunkt folgte zu Weihnachten 2025. Statt das Fest mit anderen zu verbringen, entschied sich Puschmann bewusst für sich selbst.

"Ich habe Weihnachten letztes Jahr das erste Mal alleine verbracht, habe mich das erste Mal für mich entschieden, und so ist auch die Buchidee entstanden", verrät er. Mit seinem Buch will Puschmann auch anderen Mut machen, sich von alten Ängsten zu lösen. "Ich glaube, man muss nicht in den eigenen Ängsten verharren. Und diese Botschaft geht vor allem an alle meine Underdogs da draußen."

Heute zieht der TV-Star eine klare Grenzen, entscheidet sich öfter für sich. Im Gespräch mit dem sympathischen 35-Jährigen wird deutlich, dass ihm eine Botschaft ganz besonders wichtig ist: "Vieles, was wir über uns selbst glauben, wurde durch unsere Kindheit und unsere Erfahrungen geprägt. Ich möchte dazu ermutigen, neugierig auf sich selbst zu werden, sich kennenzulernen, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und vielleicht auch einfach mal eine andere Verhaltensweise oder einen anderen Weg auszuprobieren. Sich selbst wirklich kennenzulernen, unabhängig von den Meinungen anderer durchs Leben zu gehen und keine Angst davor zu haben, die eigene Meinung zu vertreten, ist ein unbezahlbares Gefühl. Und ich glaube, dass wir das alle schaffen können."

Schönere Abschlussworte könnte man für einen Artikel wohl kaum finden...

"Fuck It. Next Chapter." erscheint am 4. November 2026 und kostet in Österreich 20,60 Euro.