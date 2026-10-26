i Hinter der ungewöhnlichen Idee steckt Poetry Slammer, Autor und Kabarettist David Samhaber, der auch als Moderator durch den Abend führen wird. Michael Pöhn/ Martina Berger Wilde Premiere Wortgefecht statt Arien! Staatsoper wagt jetzt Neues Verstaubte Klassik war gestern! Die Staatsoper wagt ein Experiment: Beim ersten "OpernSlam" treffen freche Wortakrobaten auf klassische Musik. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oper trifft Poetry Slam – und das könnte ziemlich wild werden! Am Mittwoch (28. Oktober) feiert im Wiener NEST ein völlig neues Veranstaltungsformat Premiere. Statt klassischer Arien stehen diesmal junge Poeten auf der Bühne, die mit scharfen Worten, Humor und gesellschaftskritischen Texten für frischen Wind in der Opernwelt sorgen wollen. Das Besondere: Die Musik spielt nicht einfach nur im Hintergrund, sondern mischt kräftig mit!

Hier gibt die Musik Widerworte

Vier junge Sprachkünstler aus ganz Österreich – Tamara Stocker, Lia Hartl, Emil Kaschka und Sarah Anna Fernbach – nehmen sich Themen vor, die unter die Haut gehen. Von sozialer Ungerechtigkeit über Klassismus bis hin zu Femiziden ist alles dabei.

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Als Inspiration dient die Oper "Wozzeck" von Alban Berg. Ein vierköpfiges Ensemble des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper reagiert dabei spontan mit musikalischen Motiven auf die gesprochenen Texte. Heißt: Niemand weiß ganz genau, wie der Abend klingen wird!

Kabarettist führt durch den Abend

Hinter der ungewöhnlichen Idee steckt Poetry Slammer, Autor und Kabarettist David Samhaber. Gemeinsam mit der Wiener Staatsoper hat er das Konzept entwickelt und übernimmt auch die Moderation.

"Beim OpernSlam zählt anders als bei anderen Poetry Slam-Veranstaltungen nicht nur die Sprache, sondern gleichzeitig auch die Musik", erklärt Samhaber.

Gerade dieses Zusammenspiel macht den Abend für ihn besonders spannend. Denn während die Poeten ihre Texte performen, antworten die Musiker unmittelbar mit ihren Instrumenten.

Klassik bekommt frischen Anstrich

Mit dem neuen Format will die Wiener Staatsoper zeigen, dass Oper alles andere als altmodisch sein muss. Statt steifer Konventionen gibt es spontane musikalische Einfälle, kritische Texte und jede Menge kreative Freiheit.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte: Der erste "OpernSlam" steigt am Mittwoch, 28. Oktober, um 19 Uhr im NEST am Wiener Karlsplatz 5. Tickets sind online und an den Kassen erhältlich.