i Philipp Hochmair steht als Jedermann bei einer Generalprobe von Hugo von Hofmannsthals Theaterstück "Jedermann" im Vorfeld der Salzburger Festspiele 2026 auf der Bühne. Jetzt begeistert er in Hamburg. REUTERS/Gintare Karpaviciute "Jedermann" in Deutschland Standing Ovations! Hochmair bringt Hamburg zum Jubeln Tosender Applaus und Standing Ovations! Philipp Hochmair (53) begeisterte mit "Jedermann Reloaded" die Hamburger Elbphilharmonie. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldener Konfettiregen, tosender Applaus und ein begeistertes Publikum: Österreichs Schauspiel-Star Philipp Hochmair (53) sorgte mit "Jedermann Reloaded" in der Hamburger Elbphilharmonie für einen gefeierten Auftritt.

Was für ein Abend für Philipp Hochmair! Der österreichische Schauspieler brachte mit seiner rockigen Version des Theaterklassikers "Jedermann" die Hamburger Elbphilharmonie zum Jubeln. Am Ende gab es Standing Ovations. Hochmair genoss den Triumph sichtlich und teilte seine Freude auf Instagram: "Standing Ovations in der Elphi!!! Danke!!!"

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Fans schwärmen von "magischem Moment"

Auch das Publikum war hin und weg. "Die Standing Ovations waren absolut verdient. Die Vorstellung war großartig!", jubelte eine Besucherin auf Instagram. Eine andere schwärmte von einer "wahnsinnig tollen Vorstellung" und einem "absolut magischen Moment".

Bei "Jedermann Reloaded" schlüpft Hochmair selbst in sämtliche Rollen des berühmten Stücks von Hugo von Hofmannsthal. Begleitet von der Band "Die Elektrohand Gottes" verwandelt er den mehr als 100 Jahre alten Klassiker mit Gitarrenriffs und elektronischen Beats in ein mitreißendes Rock-Spektakel.

Hochmair geht auf große Tour

Nach dem gefeierten Auftritt in Hamburg ist noch lange nicht Schluss. 2027 geht Hochmair mit "Jedermann Reloaded" auf Tour durch Deutschland und die Schweiz. Der Vorverkauf für die neuen Termine läuft bereits.