i Matthew Perry mit seiner jüngeren Halbschwester MIa Perry Bowick. © 2026 Netflix, Inc. Netflix-Doku zeigt Matthew Perry (†54): Was bisher niemand über ihn wusste Matthew Perry brachte als Chandler Bing Millionen zum Lachen. Eine neue Doku zeigt nun die tragische Wahrheit hinter seinem Leben und seinem Tod. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war der König der trockenen Sprüche, der Liebling einer ganzen TV-Generation und einer der größten Stars der Kultserie Friends. Als Chandler Bing schrieb Matthew Perry Fernsehgeschichte. Doch während die Welt über seine Witze lachte, kämpfte der Schauspieler abseits der Kameras gegen seine eigenen Dämonen.

Am 28. Oktober 2023 dann die Schocknachricht: Matthew Perry wurde im Alter von nur 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Die Nachricht erschütterte Fans auf der ganzen Welt. Drei Jahre nach seinem plötzlichen Tod bringt Netflix jetzt mit "The One About Matthew Perry" (ab 27. Oktober) eine Doku über den Hollywood-Liebling.

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Tragischer Tod mit nur 54 Jahren

Perry hatte jahrelang offen über seine Alkohol- und Drogensucht gesprochen. Immer wieder versuchte er, sein Leben in den Griff zu bekommen, kämpfte gegen Rückfälle und machte anderen Betroffenen Mut.

Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass die akuten Auswirkungen von Ketamin die Hauptursache seines Todes waren. Ertrinken, eine koronare Herzerkrankung und die Wirkung von Buprenorphin wurden als mitwirkende Faktoren genannt. Sein Tod löste auch strafrechtliche Ermittlungen rund um die Beschaffung und Verabreichung des Ketamins aus.

So kannten ihn nur seine Liebsten

Nun soll eine bewegende Dokumentation den Menschen hinter dem weltberühmten Serienstar zeigen. Enge Familienmitglieder und Freunde kommen zu Wort und zeichnen ein Bild, das weit über seine Rolle als Chandler Bing hinausgeht.

Sie erzählen von einem Mann, der großzügig, unglaublich witzig und gleichzeitig zutiefst verletzlich war. Von einem außergewöhnlichen Talent, das Millionen begeisterte, und einem Menschen, der sein Leben lang darum kämpfte, seinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden.

Sein größtes Vermächtnis bleibt

Dabei geht es nicht nur um Ruhm, Abstürze und seinen tragischen Tod. Die Dokumentation zeigt auch Perrys bemerkenswerte Offenheit. Der Schauspieler machte aus seinen Problemen kein Geheimnis und wollte mit seiner Geschichte anderen Menschen helfen, die ebenfalls gegen eine Sucht kämpfen.

So entsteht ein ungeschöntes Porträt eines Mannes, der das Leben in all seinen Höhen und Tiefen erlebte. Matthew Perry brachte die Welt zum Lachen. Mit seiner Ehrlichkeit wollte er sie auch ein Stück besser machen. Genau daran soll die neue Dokumentation erinnern.