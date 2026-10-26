i Durch die süße TV-Schlacht führt Moderator Rudi Roubinek. Doch wer am Ende jubeln darf, entscheiden Konditorweltmeisterin Eveline Wild und Zuckerbäcker Philipp Zauner. Joerg Klickermann The Show must go on Back-Drama auf PULS 4! Hier liegen die Nerven blank Jetzt wird's heiß im Backzelt! Acht Hobbybäcker wollen bei "Das große Backen Österreich" punkten. Doch schon in Folge eins liegen die Nerven blank. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Öfen glühen, die Mixer laufen auf Hochtouren und die Kandidaten schwitzen! Am Dienstag (27. Oktober) um 20.15 Uhr feiert "Das große Backen Österreich" auf JOYN und PULS 4 Premiere. Acht Hobbybäcker aus ganz Österreich kämpfen dabei um den begehrten Goldenen Gugelhupf.

Durch die süße TV-Schlacht führt Moderator Rudi Roubinek. Doch wer am Ende jubeln darf, entscheiden Konditorweltmeisterin Eveline Wild und Zuckerbäcker Philipp Zauner. Und die beiden haben hohe Ansprüche!

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Katzenpfote trifft auf Kleeblatt

Gleich zum Auftakt wird es persönlich. Unter dem Motto "Das bin ich" müssen die Kandidaten ihre Persönlichkeit in süße Kunstwerke verwandeln. Dafür bleiben ihnen bei der ersten Challenge gerade einmal 90 Minuten.

Während Alina (29) aus der Steiermark eine Katzenpfote zaubert, widmet die Wienerin Jutta (65) ihren vier Enkelkindern ein Kleeblatt. Bauingenieur Rainer (47) aus Niederösterreich setzt hingegen auf eine Brücke. "Brücken symbolisieren für mich das Leben und auch irgendwie meinen Charakter, also Menschen zu verbinden", erklärt er.

Erste Back-Panne sorgt für Nervenkitzel

Doch damit ist der Back-Marathon noch lange nicht vorbei! Beim anschließenden "Meisterstück" müssen die Kandidaten innerhalb von drei Stunden ein essbares Selbstporträt kreieren.

Die selbst ernannte "Cakepop-Oma" Jutta macht ihrem Spitznamen alle Ehre, während Alina mit einer Sonnenuntergangstorte punkten will. Patrick (28) versteckt sogar eine Überraschung in seinem Backwerk, die erst bei der Verkostung gelüftet wird.

Für Christoph (38) aus Tirol wird es dagegen richtig brenzlig: Die Zeit läuft ihm davon und sein Meisterstück droht nicht rechtzeitig fertig zu werden.

Wer überzeugt die strenge Jury und wer muss bereits nach der ersten Folge die Backschürze abgeben? Die Antwort gibt's am Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN.