i Biobauer Alex mit seiner Hofdame Leonie-Sophie. ATV/Kerstin Joensson "Bauer sucht Frau" "Absolute Sahneschnitte!" – Bauer Alex hin und weg Bei "Bauer sucht Frau" fliegen die Funken! Biobauer Alex ist von seiner ersten Hofdame völlig verzaubert. Anderswo stehen bittere Abschiede bevor. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzklopfen, Eifersucht und schwierige Entscheidungen! Bei "Bauer sucht Frau" geht es am Mittwoch (20.15 Uhr, ATV und JOYN) wieder ordentlich zur Sache. Während ein Tiroler Biobauer schon beim ersten Kennenlernen sprachlos wird, kämpfen andere Kandidaten um ihre große Liebe.

Hübsche Hofdame raubt Tiroler den Atem

Biobauer Alex (28) aus dem Bezirk Kitzbühel kann es kaum erwarten, seine drei Hofdamen kennenzulernen. Gemeinsam mit Schwester Florentina wird fleißig vorbereitet: Der Kuchen ist gebacken, die Blumensträuße stehen bereit und auch die Geschenke sind verpackt.

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Doch als die erst 20-jährige Leonie-Sophie aus Mecklenburg-Vorpommern auf seinem Hof auftaucht, ist es um den Tiroler geschehen!

"Jetzt muss ich erstmal die Sprache finden, die hat es mir tatsächlich verschlagen", schwärmt der völlig überwältigte Bauer.

Und auch bei der hübschen Deutschen schlägt das Herz offenbar höher. Ihr erster Gedanke beim Anblick von Alex: "Wow, eine absolute Sahneschnitte, ein total Süßer."

Da knistert es gewaltig! Ob die beiden anderen Hofdamen aus Niederösterreich da überhaupt noch eine Chance haben?

Jetzt müssen sich zwei Bauern entscheiden

Weniger Schmetterlinge, dafür umso mehr Entscheidungsstress gibt es im Hausruckviertel und im Murtal.

Die lebensfrohe Emilia (21) aus dem Bezirk Wels-Land gönnt sich mit ihren beiden Hofherren Alex und Lukas noch einen entspannten Badetag am See. Doch danach wird es ernst: Die junge Bäuerin muss entscheiden, welcher der beiden Männer ihr Herz erobert hat.

Auch Murtaler Peter (23) steht vor einer schwierigen Wahl. Nach einer aufregenden Hofwoche muss er entweder Salzburgerin Lissi oder Kärntnerin Lisa nach Hause schicken.

"Mir ist es absolut nicht leicht gefallen", gesteht der 23-Jährige. Für welche Dame wird er sich entscheiden?

Zickenkrieg unter Männern! "Max muss weg"

Im Tiroler Außerfern fliegen unterdessen nicht nur die Liebesfunken, sondern auch die Giftpfeile!

Beim modebewussten Kevin (34) aus dem Bezirk Reutte kämpfen Burgenländer Max und Tiroler Kevo um die Gunst des Hofherrn. Beim gemeinsamen Stand-up-Paddeln am See wird schnell klar: Die beiden Rivalen schenken einander nichts.

Vor allem Kevo macht aus seiner Abneigung gegenüber seinem Konkurrenten kein Geheimnis. "Ich bin immer noch der Meinung, Max muss weg", stellt er knallhart klar.

Viel lieber hätte er Kevin ganz für sich allein. "Natürlich wäre es schöner für mich, wenn nur Kevin und ich alleine am See wären, aber man nimmt, was man kriegt."

Ob Kevin bei so viel Konkurrenzkampf überhaupt noch den Überblick behält?

"Bauer sucht Frau" läuft am Mittwoch, 28. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und kostenlos auf JOYN.