i © Polyfilm Verleih Gewinnspiel Plötzlich riesig! Dieses Nilpferd sorgt für jetzt Chaos Ein kleines Nilpferd mutiert zum Riesen. "Mumbo Jumbo" kommt ab 29. Oktober ins Kino. Wir verlosen 10x2 Tickets und 2 Kuscheltiere. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Riesiger Körper, riesiges Chaos! Im neuen Animationsabenteuer "Mumbo Jumbo" wächst ein kleines Nilpferd plötzlich über sich hinaus – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ab 29. Oktober wird es im Kino tierisch turbulent.

Eigentlich könnte das Leben für Mumbo Jumbo nicht schöner sein. Doch dann passiert ein folgenschweres Missgeschick: Das kleine Nilpferd wird plötzlich zum Riesen! Was zunächst nach einer coolen Superkraft klingt, entpuppt sich schnell als XXL-Problem. Denn wer riesengroß ist, passt plötzlich nirgendwo mehr hinein.

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Nur eine Hexe kann jetzt noch helfen

Die einzige Hoffnung ist die geheimnisvolle Hexe Baba Jaga. Sie soll den Zauber rückgängig machen können. Dumm nur, dass die Dame ziemlich unberechenbar ist. Gemeinsam mit seinen besten Freunden begibt sich Mumbo Jumbo auf eine turbulente Reise voller schräger Gestalten, Gefahren und jeder Menge Chaos.

Ob das Nilpferd am Ende wieder schrumpft? Eines ist sicher: Auf diesem Abenteuer wächst Mumbo Jumbo vor allem innerlich über sich hinaus.

Kinderbuch-Hit kommt ins Kino

Die Geschichte basiert auf dem Kinderbuch des dänischen Autors Jakob Martin Strid. Regie führten Karsten Kiilerich („Hilfe! Ich bin ein Fisch“) und Stine Marie Buhl. Seine Deutschlandpremiere feierte der Film beim LUCAS-Filmfestival in Frankfurt.

Kinostart ist der 29. Oktober 2026. Der 82-minütige Animationsspaß ist ab 0 Jahren freigegeben und wird für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Ein tierisch großes Kinoabenteuer für die ganze Familie!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 03.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.