Plötzlich riesig! Dieses Nilpferd sorgt für jetzt Chaos

Riesiger Körper, riesiges Chaos! Im neuen Animationsabenteuer "Mumbo Jumbo" wächst ein kleines Nilpferd plötzlich über sich hinaus – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ab 29. Oktober wird es im Kino tierisch turbulent.
Eigentlich könnte das Leben für Mumbo Jumbo nicht schöner sein. Doch dann passiert ein folgenschweres Missgeschick: Das kleine Nilpferd wird plötzlich zum Riesen! Was zunächst nach einer coolen Superkraft klingt, entpuppt sich schnell als XXL-Problem. Denn wer riesengroß ist, passt plötzlich nirgendwo mehr hinein.
Die einzige Hoffnung ist die geheimnisvolle Hexe Baba Jaga. Sie soll den Zauber rückgängig machen können. Dumm nur, dass die Dame ziemlich unberechenbar ist. Gemeinsam mit seinen besten Freunden begibt sich Mumbo Jumbo auf eine turbulente Reise voller schräger Gestalten, Gefahren und jeder Menge Chaos.
Ob das Nilpferd am Ende wieder schrumpft? Eines ist sicher: Auf diesem Abenteuer wächst Mumbo Jumbo vor allem innerlich über sich hinaus.
Die Geschichte basiert auf dem Kinderbuch des dänischen Autors Jakob Martin Strid. Regie führten Karsten Kiilerich („Hilfe! Ich bin ein Fisch“) und Stine Marie Buhl. Seine Deutschlandpremiere feierte der Film beim LUCAS-Filmfestival in Frankfurt.
Kinostart ist der 29. Oktober 2026. Der 82-minütige Animationsspaß ist ab 0 Jahren freigegeben und wird für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Ein tierisch großes Kinoabenteuer für die ganze Familie!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis 03.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.