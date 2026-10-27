Till Lindemann kommt nach Wien – doch es gibt Ärger!

Fans von Till Lindemann dürfen sich auf ein weiteres Konzertjahr freuen. Der Rammstein-Frontmann hat für 2027 eine umfangreiche Welttournee angekündigt. Insgesamt sind mehr als 50 Shows geplant. Allein in Europa soll der 63-Jährige bei 33 Konzerten in 22 Ländern auf der Bühne stehen.
Den Auftakt macht die Tournee im Frühjahr 2027 außerhalb Europas. Im Herbst führt die Konzertreise den Musiker schließlich auch nach Österreich. Am 17. November 2027 soll Lindemann in der Wiener Stadthalle auftreten.
Wer bei einem der Konzerte dabei sein möchte, kann sich schon bald Tickets sichern. Der exklusive Vorverkauf für Deutschland, Österreich und die Schweiz beginnt am Mittwoch, dem 28. Oktober, am Nachmittag über die Plattform Myticket. Karten für die weiteren internationalen Tourtermine werden über die offizielle Website des Musikers angeboten.
Für sämtliche Konzerte gilt eine Altersbeschränkung: Zutritt erhalten ausschließlich Personen ab 18 Jahren.
Bereits 2025 war Lindemann mit seinem Soloprogramm "Meine Welt" unterwegs. Laut Veranstalter wurden für die damalige Europatournee mehr als 200.000 Tickets verkauft. Auch Wien stand auf dem Tourplan: Am 29. November 2025 trat der Sänger in der Wiener Stadthalle auf.
Seine Auftritte sorgen allerdings nicht nur für Begeisterung. Gegen das für November 2027 angekündigte Konzert in Wien richtet sich eine Online-Petition mit dem Titel "#KeineBühne für mutmaßliche Täter!". Bis Donnerstagvormittag hatten laut dem ursprünglichen Bericht bereits mehr als 5.700 Menschen die Petition unterzeichnet.
Hintergrund der Kritik sind Vorwürfe sexueller Übergriffe, die in der Vergangenheit von mehreren Frauen gegen den Musiker erhoben wurden. Die entsprechenden Ermittlungen wurden später eingestellt.
Ungeachtet der anhaltenden Diskussionen plant Lindemann nun seine nächste große Konzertreise, die ihn im Herbst 2027 erneut nach Wien führen soll.