i Adrian Goigingers letzter Kinofilm "Vier minus drei" wurde mit dem Austro-Oscar geehrt. APA-Images / First Look / Klaus Titzer Vom Kinohit ins Fußballfieber Austro-Regiestar Goiginger wagt jetzt etwas Neues Vom Kinohit ins Fußballstadion! Regisseur Adrian Goiginger dreht erstmals eine Doku. Im Mittelpunkt steht die Leidenschaft der Fans. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Filmen wie "Die beste aller Welten", "Der Fuchs" und "Vier minus drei" begeisterte Austro-Regisseur Adrian Goiginger Publikum und Kritiker gleichermaßen. Jetzt tauscht der Filmemacher das klassische Spielfilm-Set gegen die Welt des runden Leders!

Seit einigen Tagen laufen die Dreharbeiten zu seiner ersten Kinodokumentation mit dem Titel "Wir sind die Fans". Darin will Goiginger herausfinden, was Fußballfans wirklich antreibt. Warum fiebern Menschen Woche für Woche mit ihrem Verein mit? Was macht die Faszination Fußball aus? Und warum liegen zwischen grenzenlosem Jubel und bitteren Tränen oft nur wenige Sekunden?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Anpfiff im Kino ist für 2027 geplant

Mit seinem neuen Projekt betritt Goiginger erstmals dokumentarisches Terrain. Statt einer erfundenen Geschichte stehen diesmal echte Menschen und ihre Leidenschaft im Mittelpunkt.

2027 soll "Wir sind die Fans" in die Kinos kommen. Ob der Regisseur damit auch bei Fußballmuffeln einen Volltreffer landet? Man darf gespannt sein!