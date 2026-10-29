i Ebru und Julia. Seit 13 Jahren gehen die beiden als Paar durchs Leben. ATV Zickenkrieg auf Alm eskaliert "Die größten A*löcher!" – Eklat im "Forsthaus" Im "Forsthaus Rampensau" brennt die Hütte! Zwischen Ebru, Beverly, Elsa und Co. fliegen die Giftpfeile. Eine Neue mischt kräftig mit. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen Friede, Freude, Almromantik! Im "Forsthaus Rampensau" liegen die Nerven blank. Nach der Drag-Show sorgt Ebru mit einem fiesen Spruch für Wirbel: "Die größten A*löcher sind in der Jury!" Das lassen Elsa und Beverly nicht auf sich sitzen. Auch Shira ist am Boden zerstört. "Ich bin grad so schockiert", schluchzt sie und will mit den anderen nichts mehr zu tun haben.

Doch damit nicht genug! Als Elsa in die Runde fragt, wer als Nächstes gehen soll, platzt Ebru endgültig der Kragen: "Die Leute sind falsch." Beverly kontert cool: "Lass die Leute über dich reden, anscheinend sind sie selbst nicht so interessant."

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Während die Streithähne ihre Krallen ausfahren, wittert Neuzugang Lisa ihre Chance. Die Teenie-Mama trägt fleißig Gespräche weiter und versucht, bei der Vierer-Allianz rund um Beverly, Elsa, Shira und Philisha zu punkten. Ob ihr Plan aufgeht?

Wer fliegt, wer intrigiert? Das zeigt "Forsthaus Rampensau" am Freitag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.