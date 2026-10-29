i Ab 1. November 2026 entführt die Bühne Baden ihr Publikum in die schillernde Welt der Pariser Künstlerszene. Lalo Jodlbauer/YAY Creative Große Gefühle in Baden Vom Dienstmädchen zum Star! Hier werden Träume wahr Walzer, Liebe und jede Menge Pariser Charme: Ab 1. November bringt die Bühne Baden mit "Das Veilchen vom Montmartre" große Gefühle auf die Bühne. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom einfachen Dienstmädchen zum gefeierten Bühnenstar! In Emmerich Kálmáns Operette "Das Veilchen vom Montmartre" wird ein wahr gewordener Traum erzählt. Ab 1. November 2026 entführt die Bühne Baden ihr Publikum in die schillernde Welt der Pariser Künstlerszene – inklusive Herzschmerz, Humor und jeder Menge Ohrwürmer.

Im Mittelpunkt steht Violetta (Mariella Hofbauer), die als Haushaltshilfe im berühmten Künstlerviertel Montmartre arbeitet. Doch die junge Frau hat nicht nur ein großes Herz, sondern auch jede Menge Talent. Schon bald tauscht sie den Putzlappen gegen das Rampenlicht und kämpft um ihre große Liebe.

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Große Gefühle auf kleiner Bühne

Mit Walzer, Foxtrott und Chansons sorgt die Operette für musikalische Höhenflüge. Besonders der Evergreen "Heut Nacht hab' ich geträumt von dir" verspricht romantische Momente.

Regisseurin Cornelia Ertl setzt bei ihrer Neuinszenierung besonders auf die starken Frauenfiguren. Neben Hofbauer steht auch Ivana Zdravkova als Ninon auf der Bühne. Die Kostüme von Roland Papst lassen die wilden 1920er-Jahre wieder aufleben.

Premiere ist am 1. November um 19.30 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer des Stadttheaters Baden. Das Besondere: Die intime Inszenierung bringt die großen Gefühle ganz nah ans Publikum.