i Alexandra Maria Lara schlüpft in die Rolle der Rebecca und Jeanne Goursaud als Feuerwehrfrau Alex. Senator Film Produktion / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Mädchen in Tresor gefangen – Rettung wird zum Albtraum In "Unsafe" (ab 29. Oktober im Kino) wird die Rettung eines Mädchens für die Feuerwehrleute zum Überlebenskampf. Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein abgelegenes Herrenhaus, ein mysteriöser Notruf und ein sechsjähriges Mädchen, das verzweifelt auf Rettung wartet: Für Feuerwehrfrau Alex (Jeanne Goursaud) und ihren Kollegen Jakob (Laurence Rupp) beginnt der Einsatz wie jeder andere. Doch was die beiden im Haus der Familie Krüger erwartet, übersteigt ihre schlimmsten Vorstellungen.

Die kleine Laura soll in einem antiken Tresor eingeschlossen sein. Jede Minute zählt. Doch schnell wird klar: In diesem Haus stimmt etwas ganz und gar nicht.

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Düsteres Geheimnis hinter verschlossenen Türen

Während Alex und Jakob versuchen, das Mädchen zu befreien, verstricken sich die Bewohner in widersprüchliche Aussagen. Rätselhafte Ereignisse und eine zunehmend bedrohliche Atmosphäre lassen die beiden Feuerwehrleute an allem zweifeln.

Je näher sie der Wahrheit kommen, desto deutlicher wird, dass der Tresor ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Plötzlich geht es nicht mehr nur um das Leben der kleinen Laura – auch Alex und Jakob müssen um ihr eigenes Überleben kämpfen.

Prominente Besetzung im düsteren Thriller

Neben Jeanne Goursaud und Laurence Rupp sind auch zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen: Alexandra Maria Lara schlüpft in die Rolle der Rebecca, Anton Noori spielt Mark. August Schmölzer ist als Thomas Schott mit dabei, während Cornelius Obonya den Feuerwehrchef Haller verkörpert.

Thriller wurde in Österreich gedreht

Der rund 90-minütige Thriller "Unsafe" entstand unter anderem in Wien und Niederösterreich. Gedreht wurde im November 2025 an insgesamt 20 Drehtagen. Nun kommt er am 29. Oktober in die Kinos.

Auch österreichisches Fördergeld floss in die Produktion: Das Österreichische Filminstitut unterstützte den Film über das Förderprogramm ÖFI+ mit rund 1,14 Millionen Euro. Das entspricht 41 Prozent der gesamten Herstellungskosten.

Bereits am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, kommt der nervenaufreibende Thriller über Wild Bunch Germany/Austria in die Kinos. Ob die beiden Feuerwehrleute das Mädchen rechtzeitig retten können, bleibt bis dahin ein düsteres Geheimnis.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 05.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.