i Nach drei Jahren Pause meldet sich Omar Sy (48) als charmanter Meisterdieb Assane Diop zurück. © 2025 Netflix, Inc. Streaming-Tipp Netflix-Hit! "Lupin" ist zurück – doch etwas ist anders Der Meisterdieb ist zurück! Omar Sy sorgt mit Staffel vier von "Lupin" für einen Netflix-Höhenflug. Doch Fans müssen sich auf Veränderung einstellen. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Gauner hat nichts verlernt! Nach drei Jahren Pause meldet sich Omar Sy (48) als charmanter Meisterdieb Assane Diop zurück – und räumt bei Netflix gleich doppelt ab. Die vierte Staffel von "Lupin" schnappt sich in Deutschland auf Anhieb Platz eins der Serien-Charts. Auch die erste Staffel von 2021 erlebt ein Comeback und landet auf Rang acht.

Neue Raubzüge, alte Tricks

Seit 23. Oktober gibt es acht brandneue Folgen. Darin steht Assane nach vier Jahren hinter Gittern kurz vor seiner Freilassung. Doch plötzlich werden mehrere Museen gleichzeitig ausgeraubt – und alle Spuren führen zu ihm! Jetzt muss der Gentleman-Gauner den wahren Täter schnappen, um seine Unschuld zu beweisen.

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Fans müssen sich umgewöhnen

Eine Überraschung gibt's auch für deutsche Zuschauer: Assane klingt plötzlich anders! Statt Sascha Rotermund (52) leiht nun Alexander Doering (51) dem Meisterdieb seine Stimme.

Der Erfolg gibt der Serie jedenfalls recht: Auch weltweit führt die neue Staffel die Netflix-Charts der nicht englischsprachigen Serien an. Wer Lust auf raffinierte Raubzüge, jede Menge Spannung und Pariser Flair hat, bekommt rund sechs Stunden Serienvergnügen serviert.